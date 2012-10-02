به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهشکده با هدف ارتقاء و تقویت دانش نظری دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای هنری در حوزه مطالعات تاریخ هنر جدید در جهان، دوره آموزشی «تاریخ هنر جدید: راهکارها و چالشها» را با حضور دکتر کامبیز موسویاقدم برگزار میکند.
سرفصلهای آموزشی این دوره عبارتند از: «تاریخ هنر جدید چیست؟»، «تاریخ هنر: سوبژکتیو یا ابژکتیو؟»، «زیباییشناسی کانتی و تاریخ هنر امروز» و «سبک و مسائل آن». این دوره آموزشی در چهار جلسه از ابتدای آبان ماه سال جاری در روزهای چهارشنبه از ساعت 17 ویژه دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای هنری برگزار خواهد شد. همچنین پژوهشکده هنر در پایان این دوره آموزشی به شرکتکنندگان، گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد کرد.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبتنام در این دوره آموزشی میتوانند از دهم لغایت 30 مهرماه با پژوهشکده هنر به شمارهها 2-66956190 تماس حاصل نموده یا به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از تقاطع امام خمینی(ره)، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره 29 مراجعه کنند.
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