مهد انقلاب تونس؛ چهارمین روز اعتراضات تا اعتصاب نامحدود نمایندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، استان سیدی بوزید مهد انقلاب تونس شب گذشته برای چهارمین روز متوالی شاهد اعتراضات مردمی بود.

سیدی بوزید در غرب تونس واقع است جایی که یک فروشنده دوره گرد با خودسوزی اش جرقه قیام های عربی را زد. این منطقه مهد انقلاب تونس است و جمعیت آن بالغ بر 8 هزار نفر است.

بنا بر اعلام الجزیره، معترضین خواهان آزادی بازداشت شدگانی است که طی روزهای پیش توسط نیروهای پلیس دستگیر شده اند. همزمان با اعتراضات در سیدی بوزید مدارس این شهر تعطیل شده است و برخی نمایندگان نیز همبستگی خود را با مردم معترض اعلام کرده اند.

نیروهای امنیتی تونس 30 نفر از افراد ساکن در شهرک منزل بوزیان از مناطق وابسته به استان سیدی بوزید را در جریان اعتراضات 2 هفته اخیر مردم به اوضاع دشوار اقتصادی و فقر بازداشت کردند.

همزمان با این اعتراضات "محمد براهمی"، "احمد الخصخوصی" و "محمد طاهر" 3 تن از نمایندگان استان بوزید در راستای حمایت از معترضین اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند.

این نمایندگان در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی در سیدی بوزید به ویژه منطقه منزل بوزیان و با توجه به سکوت حکومت و بی توجهی آن ما اعضای مجلس موسسان در اعتراض به این وضعیت اعتصاب غذا می کنیم.

نمایندگان در این بیانیه آزادی تمامی بازداشت شدگان را خواستار شدند و از مسئولان قضایی خواستند به تحت پیگرد قرار دادن معترضین پایان دهند.

دانش آموزان مدارس سیدی بوزید نیز با تعطیلی کلاس های درس به جمع معترضین پیوسته اند که این امر به درخواست صنف های وابسته به اتحادیه عمومی کارگران تونس انجام شده است.

دانش آموزان از مقامات دولتی تونس خواستند که با مشکلات اجتماعی کشور مقابله کنند. معترضان همچنین اعلام کردند که منطقه مذکور تا زمان تحقق خواسته هایشان از جمله آزادی نزدیکانشان در اعتصاب نامحدود به سر خواهد برد.

از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند مناقشه سیاسی در تونس به تهدیدی برای انقلاب این کشور و منحرف کردن آن از مسیر صحیح خود تبدیل شده است.