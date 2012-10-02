پرداخت ارز مرجع به دانشجویان بورسیه، بیماران و زائران حج تمتع

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی در گفتگویی رادیویی افزود: زائران حج تمتع هم ارز با نرخ مرجع دریافت می کنند. وی درباره فعالیت این مرکز و کارایی آن گفت: به تدریج دامنه عرضه ارز در این مرکز افزایش می یابد و دارندگان ارز برای فروش ارز خود با نرخ مبادله ای می توانند به شعب ارزی بانک ها مراجعه کنند.



کریمی گفت:‌ بانک های کشور می توانند برای خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای و غیرمرجع اقدام کنند و کسانی که ارز به صورت اسکناس دارند می توانند ارز خود را به بانک بفروشند و در مقابل بانکها هم برای متقاضیان ارز خدمات ، درمان و ارز مسافرتی می توانند با این نرخ بفروشند.



کریمی اظهارداشت:‌ در مرکز مبادلات ارز به هیچ وجه خرید و فروش اسکناس نداریم بلکه از دیگر ابزارهای هدایت عرضه وتقاضا و مدیریت آن مانند حواله ، برات و ال سی استفاده می کنیم.



سخنگوی مرکز مبادلات دارندگان و متقاضیان ارز افزود:‌ نرخ ارز مبادله ای (غیر مرجع) با تلاش کارشناسان بانک مرکزی و جمع آوری اطلاعات دقیق از خرید و فروش واقعی ارز (نه نرخ هایی که در برخی سایت ها درج می شود) استخراج می شود و میانگین موزون نرخ های یک روز بازار است و با نرخ دو درصد ارزان تر مبنای داد و ستاد در مرکز مبادلات ارزی قرار می گیرد.



کریمی گفت: با رفع چالشهای این طرح و آسیب شناسی آن و همچنین با ورود سایر عرضه کنندگان مانند صندوق توسعه ملی و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی و دیگر برنامه ها در آینده شاهد تامین منابع ارزی بیشتری در این بازار خواهیم بود.



وی تصریح کرد: نباید خیلی نگران نوسان کوتاه مدت باشیم و حتما گسترش فعالیت این مرکز همراه با تقویت عرضه به ایجاد تعادل در بازار ارز کمک خواهد کرد.



سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت : وارد کنندگان کالا و خدمت برای گروه های 3 تا 5 که ثبت سفارش کرده اند و عمدتا کالاهای مواد اولیه ، سرمایه ای و واسطه ای است ، می توانند برای انجام مراحل دریافت ارز به بانک های عامل و شعب ارزی در تهران و شهرستان ها مراجعه کنند و برای گروه های کالایی 1و 2 همچنان ارز مرجع با نرخ 1226 ادامه دارد.