به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نصرتی صبح سه شنبه در آیین تجلیل از نمونه های ترافیکی آذربایجان غربی درهمایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک، توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در امر ترافیک، افزایش مهارت های پلیسی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناور یهای نوین در حوزه حمل و نقل و نظارت بر ترافیک و جلب مشارکت آحاد مردم در اجرای صحیح قوانین و مقررات از جمله برنامه های پلیس در زمینه ترافیک و حمل و نقل استان است.

وی تبعیت از قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و آرامش را در جامعه بسیار ضرروی دانست و با بیان اینکه در جوامع پویا و با نشاط، احترام به قانون و عمل به وظیفه اجتماعی بارز و مشهود است، اظهار داشت: رعایت مجموعه قوانین و مقررات نشانه بلوغ فرهنگی و شعور اجتماعی جامعه است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه به موازات افزایش میزان تولید وعرضه خودرو در زمینه آموزش عمومی و ارتقا فرهنگ ترافیک اقدام عملی جدی انجام نشده است، ادامه داد: آموزش، ارتقای فرهنگ عمومی ترافیک، افزایش انضباط و ایمنی ترافیک از اهداف برگزاری این همایش است.

سردار نصرتی برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع ترافیک و ایمنی، آغاز تالیف 2 جلد کتاب با موضوع ترافیک و ارائه آموزش های عمومی به 6 هزار و 443 دانش آموز در 26 مدرسه شهر ارومیه را از جمله اقدامات پلیس راهور در سال جاری عنوان کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این همایش با بیان اینکه امروزه ترافیک به یکی از المانهای زندگی شهری درآمده، گفت: برای مدیریت و کنترل این معضل زندگی شهری باید فرهنگ عمومی را در بین جوامع ارتقا داده و برای دست یابی به نتایج مطلوب در اصلاح رفتار ترافیکی جامعه باید به آموزش کودکان و نوجوانان اهتمام بیشتری داشته باشیم.



سید جواد محمودی ضمن تاکید بر اینکه برای اثرپذیری فعالیت های فرهنگی باید هرنوع تغییر رفتار را از خودمان آغاز کنیم، افزود: کار فرهنگی کار بسیار سخت بوده و برای تسریع در اثر گذار آن در تمام آحاد جامعه باید در کنار آشنا کردن عموم مردم با ضوابط و قوانین، اخلاق و احترام به یکدیگر را نیز ترویج داد.



وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ هر جامعه هویت و معرف آن جامعه است، عنوان کرد: برای ارتقای شاخص های فرهنگی و اصلاح رفتار های ترافیکی شهروندان همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی و فرهنگی مسئول هستند و باید با مشارکت و کار گروهی زمینه رشد و تعالی آن جامعه را فراهم کنند.