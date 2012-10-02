  1. اقتصاد
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۵

امروز صبح رخ داد؛

فرود اضطراری یک فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد

فرود اضطراری یک فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد

هواپیمای فوکر 100 با شماره پرواز 208 متعلق به ایران ایر ساعت 6 و 50 دقیقه امروز عازم اهواز - لاوان بود که با مشکل فنی مواجه شد و پس از درخواست فرود اضطراری دوباره در باند فرردگاه مهرآباد به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، خلبان این هواپیما پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد متوجه مشکل فنی در هواپیما می شود و برای حفظ ایمنی و بررسی بیشتر شرایط فنی ، از برج مراقبت پرواز درخواست بازگشت می کند.

البته با مهارت خلبان و کادر پروازی این هواپیما به سلامت به زمین نشست و مسافران هم پیاده و به ترمینال منتقل شدند.
هم اکنون هواپیمای جایگزین برای انتقال این مسافران به مقصد اهواز - لاوان آماده شده است و مسافران ساعت 10:10 امروز عزیمت خواهند کرد.
 

کد مطلب 1710149

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