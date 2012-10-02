فرود اضطراری یک فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، خلبان این هواپیما پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد متوجه مشکل فنی در هواپیما می شود و برای حفظ ایمنی و بررسی بیشتر شرایط فنی ، از برج مراقبت پرواز درخواست بازگشت می کند.



البته با مهارت خلبان و کادر پروازی این هواپیما به سلامت به زمین نشست و مسافران هم پیاده و به ترمینال منتقل شدند.

هم اکنون هواپیمای جایگزین برای انتقال این مسافران به مقصد اهواز - لاوان آماده شده است و مسافران ساعت 10:10 امروز عزیمت خواهند کرد.

