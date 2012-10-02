اختلال دید شبانه نشانه مهم ابتلا به آب سیاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نوید نیلفروشان گفت: طی مطالعه ای مشخص شد 50 درصد مبتلایان به آب سیاه از بیماری خود خبر نداشته اند.

هماهنگ کننده بخش گلوکوم بیست و دومین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران درباره جزئیات برگزاری این بخش از کنگره توضیح داد: بخش گلوکوم کنگره روز دوشنبه هشتم آبان ماه از ساعت 8 و نیم صبح آغاز می‌شود و تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه می‌یابد و به آخرین مطالب علمی ارائه شده و جدیدترین روشهای درمانی موجود برای گلوکوم می‌پردازد. افرادی که در این خصوص صاحب نظر و تئوری هستند به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. یک سخنران از امریکا نیز ما را در کنگره همراهی می‌کند. این برنامه نیم روزه دارای دو سمپوزیوم است.

نیلفروشان با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده درباره گلوکوم در برخی شهرهای کشور، گفت: طی این تحقیقات مشخص شد که حدود 1 تا 2 درصد از افراد بالای 40 سال دچار این بیماری می‌شوند. این آمار با سایر کشورها مطابقت دارد.

وی ادامه داد: اکثر بیماران دچار گلوکوم‌های زاویه باز هستند و 50 درصد افرادی که این مطالعه بر رویشان انجام شد از بیماری خود خبر نداشتند.

نیلفروشان با بیان اینکه در نوع شایع گلوکوم که "گلوکوم زاویه باز" نامیده می شود تفاوتی درمیزان شیوع بیماری میان زنان و مردان وجود ندارد، گفت: اما در گلوکوم زاویه بسته که شیوع کمتری دارد، زنان 3 تا 4 برابر بیشتر از مردان مبتلا می‌شوند.

این جراح و متخصص بیماریهای چشم ضمن اشاره به اینکه گلوکوم معمولا در افراد بالای 40 سال بروز می کند، عنوان کرد: لازم است هر فردی پس از رسیدن به سنین بالاتر، سالانه دو تا سه مرتبه برای انجام معاینه به چشم پزشک مراجعه کند. زیرا همانطور که گفته شد اغلب افراد از بیماری خود آگاه نیستند و متاسفانه زمانی متوجه می‌شوند که بیماری پیشرفت کرده است. ضروری است افرادی که دارای زمینه خانوادگی هستند مراقبت بیشتری نمایند و مراجعات مرتب و با فاصله‌های زمانی کمتری داشته باشند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ژنتیک عامل مهمی در بروز این بیماری است، گفت: عوامل محیطی و تغذیه‌ای نقش چندانی در بروز گلوکوم یا آب سیاه ندارند اما گاهی ممکن است فرد به صورت ثانویه مبتلا شود، به عنوان مثال یک ضربه شدید به چشم اصابت کند، یا به دنبال استفاده از داروهای کورتون‌دار در معرض ابتلا قرار بگیرند. همچنین احتمال ابتلای افراد دیابتی یا دارای مشکلات تیروئیدی به گلوکوم نیز وجود دارد.

این متخصص چشم درباره علائم گلوکوم گفت: این بیماری ابتدا دید محیطی را کم می کند و به تدریج به کاهش دید مرکزی می انجامد. در بسیاری از افراد ابتدا دید در شب دچار اختلال می‌شود ولی در اکثر موارد تا مراحل پیشرفته که دید مرکزی کم می‌شود، افراد متوجه بیماری می‌شوند.

نیلفروشان درباره گلوکوم زاویه بسته که در زنان شایعتر است، عنوان کرد: این نوع از بیماری گاهی به صورت حاد و ناگهانی خود را نشان می‌دهد و ممکن است با تهوع و استفراغ همراه شود و درصد کمی از بیماران دچار این علامت می شوند.

وی افزود: برخی بیماران نیز عنوان می‌کنند زمانی که وارد یک فضای تاریک می‌شوند، دردهای مبهم چشمی به سراغشان می‌آید و دید مه آلودی پیدا می‌کنند که با ورود به روشنایی برطرف می‌شود، ولی در اغلب مواقع علامتی ندارند.

به گفته هماهنگ کننده بخش گلوکوم بیست و دومین کنگره چشم پزشکی سه راهکار درمانی تجویز قطره در مراحل اولیه بیماری، لیزر درمانی و در صورت عدم پاسخ به درمان، عمل جراحی برای بهبود آب سیاه به کار گرفته می‌شود.

بیست و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از 8 تا 11 آبان ماه امسال در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.