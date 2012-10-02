4500 واحد مسکن مهر در کردستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق وجدی شامگاه دوشنبه در کارگروه مسکن استان کردستان اظهار داشت: در آینده نزدیک چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر در کردستان به بهره برداری می رسد و این درحالی است که قرار بود تا 20 شهریور ماه سال جاری دو هزار و 500 واحد بهره برداری شود که تاکنون این امر محقق نشده است.

وی افزود: در قروه 800 واحد، بیجار 500 واحد، سقز 200 واحد، مسکن خود مالکین دو هزار واحد و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت یک هزار واحد به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به وضعیت مسکن مهر سنندج بیان کرد: 20 بلوک 600 واحدی شهرک بهاران سنندج نیز به اتمام رسیده است.

وجدی یادآور شد: حمایت همه جانبه بانک ها می تواند در تسریع روند ساخت مسکن مهر موثر باشد و به همین دلیل باید این مهم در کردستان مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: اعمال نرخ بهره هفت درصدی پروژه های مسکن مهر روستایی در دست اقدام است و در آینده نزدیک اجرایی می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: در بحث صدور پروانه ساختمانی مسکن مهر به صورت نقدی و دولتی برای مدت سه سال مشکلی وجود ندارد.

وجدی با اشاره به اینکه اعضای تعاونی باید با پیمان کارها تعامل بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: با تورمی که وجود دارد به صرفه نیست تحویل مسکن های آماده شده به تعویق بیافتد.

وی افزود: با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی به تمام سازندگانی که در شهر سنندج هستند امکانات و تسهیلات ویژه داده می شود برای ساخت مدارس، مساجد پارکینگ طبقاتی، خبازی و غیره در صورت عدم همکاری سازندگان غیربومی با استفاده از تسهیلات ویژه به کارگیری می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: اولویت اول با پروژه های 70 درصد پیشرفت فیزیکی است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و همکاری بیشتر تعاونی ها و بانک های عامل در آینده نزدیک شاهد افتتاح تمام واحدهای مسکن مهر باشیم.