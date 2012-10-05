ولی الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: 10 گروه از مجموعه قوانین کشور در سازمان بازرسی توسط کارشناسان تنقیح شده و تا هفته آینده همراه با گزارش مفصل تقدیم مجلس می شود. نمی شود گفت که 49 مجموعه و گروه قوانین کشور کی و چه زمانی تنقیح می شود ولی واقعا کار بسیار زیادی می برد ولی برخی از قوانین قدمت چند ده ساله هم دارند که با تنقیح و تصویب مجلس به روز می شوند.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده است سازمان بازرسی کل کشور بابت تنقیح قوانین از مجلس پول گرفته است گفت: این صحیح نیست زیرا سازمان بازرسی خود متعهد به این کار شده و پولی دریافت نکرده است مگر اینکه از کارشناسان خارج از سازمان استفاده کنیم که باید هزینه آن پرداخت شود و این صحبتها شایعه است. چرا که مجلس با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی کار کارشناسی نسخ قوانین ضمنی را که توسط دستگاههای اجرایی اعلام شده بر عهده این سازمان قرار داده و بر خلاف اظهارات منتقدان ما پیمانکار مجلس نیستیم و تنها کار کارشناسی می کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس برای تحقق هر کدام از اهداف خود می تواند از دستگاههای مختلف کمک بگیرد گفت: در سازمان بازرسی هم قاضی و کارشناس است و بر تمامی حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، صنایع، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... اشراف کامل دارد و به نوعی همزمان بازوی مجلس و دولت است.