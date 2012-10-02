"جک ویلشر" پس از 14 ماه برای آرسنال به میدان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلشر 20 ساله روز گذشته به مدت 62 دقیقه به میدان رفت و این اولین بازی وی پس از 14 ماه دوری از میدان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا بود.

برپایه گزارش ساکرنت، "آرسن ونگر"، سرمربی تیم فوتبال آرسنال گفته قصد ندارد این بازیکن را خیلی زود به ترکیب بازگرداند و به "روی هاجسون"، سرمربی تیم ملی انگلستان هم هشدار داده که برای بازی‌های پیش رو تیم ملی این کشور در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، ویلشر را به تیم فرانخواند.

وقتی از ویلشر در پایان بازی پرسیدند که شرایطش خوب است، او لبخندی زد و گفت بله. ویلشر در ترکیب آرسنال برای بازی روز شنبه با وستهام جایی نخواهد داشت و به احتمال فراوان در دیدارهای تیم ملی انگلیس مقابل سن مارینو و لهستان هم غایب خواهد بود.

"امانوئل فریمپونگ"، هم تیمی ویلشر که که وی هم به طور بلندمدت از آسیب دیدگی زانو رنج می‌برد، بهبودی خود را بازیافته است و در دیدار با وست برومویچ به میدان رفت.