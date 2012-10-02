هتاکی‌ های دشمن نشان روشنی از استیصال در برابر اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بلک در تجمع بزرگ بازاریان اهواز در محکوم کردن اهانت دشمنان به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این تجمع بزرگ نمادی از اعتکاف و روح دینی و بیزاری از دشمنان اسلام و پیامبر(ص) است.

وی با بیان اینکه تجمع های صورت گرفته یکی از مظاهر ننگ از منکر جهانی است، افزود: دشمنان می‌ خواهند نورانیت اسلام را خاموش کنند، غافل از اینکه این توهینهای آنها باعث انسجام هر چه بیشتر مسلمانان شده است.

بلک تصریح کرد: هتاکی ‌ها علیه اسلام و پیامبر(ص) ناشی از نابخردی ها و حماقتهای دشمنان اسلام و نشانی از استیصال و دسپاچگی آنها در برابر اسلام است.

وی با تاکید بر اینکه صهیونیستها در طول تاریخ به دنبال خاموش کردن شعله و نور اسلام بوده اند، افزود: اما براساس وعده خداوند در قران کریم، هر زمانی که یهود آتشی را علیه اسلام شعله‌ ور کنند، خداوند این فتنه ‌ها و آتش ها را خاموش می ‌کند و بلکه آتش را به سوی آنها روانه می ‌کند و ریشه خود آنها را خواهد سوزاند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان نابودی جنایتکاران را نشانه ‌ای از تحقق وعده الهی در عصر حاضر دانست و گفت: هتاکی‌ ها منجر به فضاحت بیشتر دشمنان و نابودی آنها می شود.