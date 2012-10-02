تعطیلی مغازه های ارومیه در اعتراض به فیلم موهن

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بسیجی دانشگاه های ارومیه برای مقابله جدی با توهین کنندگان به پیامبر بزرگوار اسلام(ص) برای قاضی محاکمه‌ کننده عاملان ساخت فیلم موهن جایزه ای را تعیین کردند.

اصناف و بازاریان ارومیه ساخت فلیم موهن را محکوم کردند

بازاریان و اصناف سراسر آذربایجان غربی نیز عصر دوشنبه در اعتراض به توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) مغازه های خود را تعطیل کردند .

در این حرکت خود جوش بازاریان در شهرستانهای مختلف استان با تعطیلی مغازه های خود ضمن گردهمایی، با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "لبیک یا رسول الله" توطئه ساخت فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) را محکوم کردند .

ادامه اعتراضات مردم آذربایجان غربی در پی اهانت به پیامبر اسلام(ص)

همچنین مردم آذربایجان غربی نیز دقایقی پیش در ادامه اعتراض خود به ساخت فیلم موهن با حضور در خیابانها و میادین شهر ضمن اعلام انزجار خود از بانیان این اقدام شنیع و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، لبیک یا رسول الله با آرمانهای والای اسلام تجدید بیعت کردند.