کلانتریهای گلستان تخصصی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی صبح سه شنبه در جلسه کمیته حقوقی قضایی که با مسئولان انتظامی استان، همچنین از به روز شدن ثبت خودروهای توقیفی ورودی پارکینگ گرگان خبر داد و گفت : به زودی این کار در شهرستان گنبدکاووس نیز صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری گلستان نیز گفت: موتورسیکلت های توقیفی که فاقد سند قانونی هستند و نقص فنی دارند نباید دوباره به چرخه ترافیک استان بازگردند.



احمد فاضلیان در ادامه سخنان خود با تاکید بر ساماندهی پارکینگ ها افزود: اگر هنگام حمل خودرو با جرثقیل صاحب آن سر برسد ماموران موظفند با چک کردن مدارک ، از انتقال خودروی وی به پارکینگ خودداری کنند.

وی با بیان این که سرنوشت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به هم گره خورده است افزود: کیفیت و کمیت کار این دو نهاد بر روی هم تاثیر دارد و باید با همکاری یکدیگر در پیشبرد اهداف تعیین شده گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با بر برخورد بدور از تعصب با متخلفین تاکید کرد و گفت: متخلفان در هر جایگاه و مقامی باشند بدون کوچکترین مسامحه ای برخورد می کنیم.

احمد فاضلیان با بیان این که هیچ بهانه و توجیهی برای نادیده گرفتن تخلف افراد خاطی، پذیرفتنی نیست افزود: نگاه ما حمایتی است اما اگر جایی حقوق مردم رعایت نشود یا افراد فراتر از وظایف قانونی خود عمل کنند با آنان برخورد می کنیم.



فاضلیان با بیان این که ما نیروی انتظامی مقتدر می خواهیم تاکید کرد: باید امکانات مورد نیاز در پاسگاه ها تامین شود تا علاوه بر افزایش اقتدار، سطح اعتماد عمومی و تعلق خاطر مردم به این نهاد بیشتر شود.



فاضلیان به راه اندازی واحد ابلاغ اوراق قضایی ویژه شورای حل اختلاف در گرگان اشاره کرد و گفت: کار ابلاغ اوراق قضایی وظیفه ما نیست و تنها به منظور کمک به نیروی انتظامی، گوشه ای از کار این بخش را ما عهده دار شده ایم.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را دو بال ایجاد امنیت در جامعه خواند و گفت: هماهنگی و تعامل این دو نهاد با یکدیگر برای ایجاد امنیت، از بین بردن ناامنی و رسیدن به عدالت، لازم است.



عباس پوریانی افزود: باید روسای کلانتری ها محدوده جغرافیایی وقوع جرم در حوزه استحفاظی خود را تعیین کنند تا کار برای برنامه ریزی و برخورد با متخلفین تسهیل شود.

در ادامه این نشست مسئولان نیروی انتظامی و دادگستری استان درباره مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند.



گلستان 18 حوزه قضایی دارد که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی است.