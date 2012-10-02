گردان ۳۷۱ امر به معروف و نهی از منکر اباذر فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز فعالیت گردان 371 امر به معروف و نهی از منکر اباذر که در تیپ مستقل امام جعفر صادق(ع) برگزار شد، اظهار داشت: این گردان قبل از ماه مبارک رمضان راه اندازی شد که در مدت اندک ظرفیت پیش بینی شده برای این گردان تکمیل شد.



حجت الاسلام مجید بیگ‌زاده افزود: گردان 371 امر به معروف و نهی از منکر اباذر در قم با راهبرد فرهنگی و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و با تأکید بر شیوه تذکر لسانی فعالیت خواهد کرد.



وی با بیان اینکه نیرو‌ها در این گردان، در پنج گروهان ساماندهی شده‌اند، افزود: نیرو‌ها در گروهان سایبری، فرهنگی، هنری، علمی و پژوهشی ساماندهی شدند.



مسئول گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر، گفت: گردان 371 امر به معروف و نهی از منکر اباذر در مرحله اول فعالیت خود را در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، خیابان شهدا و ارم خواهد داشت.



وی ابراز داشت: اگر در جامعه صاحبان تفکر حضور جدی داشته باشند خلافکاران اجازه فعالیت بدست نخواهند یافت.

