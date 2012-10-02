30 واحد از سایت کارگاهی بانوان در زنجان تکمیل شد

علی اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر از مجموع 30 واحد تکمیل شده در این سایتٰ پنج واحد واگذار شده است، اظهار داشت: 25 واحد نیز پیشرفت 85 درصدی دارد.

وی قیمت تمام شده برای هر واحد در سایت کارگاهی را 110 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ 20 درصد تخفیف خورده به 84 میلیون تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به اینکه برای ساخت این واحد ها وام بانکی 21 درصد ارائه شده است ادامه داد: در حال حاضر پیشنهاد شده که قیمت تمام شده زمین حذف شود ولی با توجه به قوانین این موضوع غیر ممکن است.

اصحابی یادآور شد: در حال حاضر بر سر 50 هکتار زمین به دلیل معارض در این سایت مشکل وجود دارد، سازمان مسکن و شهرسازی نیز در این ناحیه دارای زمین است که در زمان ساخت شهرک تفکیک سند انجام نشده و سند به صورت عمومی است، به همین دلیل نمی توان برای واحد ها سند ارائه کرد تا به عنوان وثیقه در بانک استفاده کنند.

اصحابی با بیان اینکه باید سند شهرک به ما ارایه شده و در ثبت اسناد ثبت شود خاطر نشان کرد: تنها از این طریق می توان برای واحد ها سند ارایه کرد.

وی با یادآوری اینکه قیمت تمام شده برای هر واحد 16 میلیون تومان است افزود: با توجه به عدم تعهد پیمان کار در ادامه کار مشکل وجود دارد که باید هرچه سریع تر این مشکل برطرف شود.

