داروخانه هایی که نسخه های بیمه ای را نمی پذیرند/ علل قطع همکاری با بیمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، در مراجعاتی که برخی از شهروندان به داروخانه های شهر تهران داشته اند، از مسئول فنی داروخانه پاسخ شنیده اند که از پذیرش نسخه دارویی نوشته شده در دفترچه درمانی معذورند و قراردادی با بیمه ها ندارند.

شاید این مسئله در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد و شهروندان ناگزیر شوند، به داروخانه دیگری مراجعه و داروی خود را بر اساس تعرفه های بیمه ای دریافت کنند. اما نکته ای که در این بین نباید از نظر دور داشت، این است که چرا برخی داروخانه ها از پذیرش نسخه های بیمه ای خودداری می کنند.

دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: داروخانه های بخش خصوصی هیچ اجباری در پذیرش نسخه های بیمه ای ندارند اما اینکه چرا با بیمه ها قرارداد ندارند، می تواند دو علت داشته باشد.

وی افزود: یک احتمال این است که داروخانه از طرف سازمان بیمه گر حذف شده باشد که دلیلش می تواند تخلف داروخانه هم باشد. اما علت دیگری که باعث می شود برخی داروخانه ها از پذیرش نسخه های بیمه ای خودداری کنند، مشکلاتی است که در جهت دریافت مطالبات شان دارند. یعنی اینکه داروخانه می بایست دارو را نقدی خرید کند اما پول دارو را بعد از چند ماه از بیمه دریافت کند.

مژدهی آذر تاکید کرد: متاسفانه داروخانه ها از اوضاع اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و اگر قیمت دارو اصلاح نشود، ممکن است که برخی داروخانه ها مجبور شوند تعطیل کنند.

پذیرش نسخه های آزاد بیماران در داروخانه هایی که با بیمه ها همکاری ندارند، این مزیت را برای صاحب داروخانه دارد که پول دارو را نقدی دریافت می کند و دغدغه ای از این بابت ندارد. اما، اگر این روند با شتاب بیشتری افزایش پیدا کند قطعا آن دسته از بیمارانی که به هر دلیل از دسترسی به داروخانه های طرف قرارداد با بیمه ها محروم هستند، می بایست داروی خود را آزاد خریداری کنند.