هزار میلیارد تومان برای احداث واحدهای مسکن مهر لرستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به روند ساخت واحدهای مسکن مهر در لرستان اظهار داشت: در مجموع سهمیه استان در این زمینه ساخت 46 هزار واحد مسکونی بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا تا کنون کار پی سازی 14 هزار و 423 واحد مسکن مهر در لرستان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اتمام اسکلت 34 هزار و 534 واحد مسکن مهر در لرستان افزود: همچنین تا کنون کار نصب سقف 31 هزار واحد مسکن مهر و نازک کاری 18 هزار و 443 واحد انجام شده است.

ملکی با بیان اینکه تا کنون بیش از 16 هزار و 469 واحد مسکن مهر در لرستان ساخته شده است، تصریح کرد: در مجموع بیش از هزار و 100 میلیارد تومان از محل اعتبارت دولتی و سهم آوره متقاضیان در این زمینه هزینه شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع سهیمه 46 هزار واحدی ساخت مسکن مهر در لرستان حدود 19 هزار واحد دولتی و 24 هزار واحد نیز خود مالک است.