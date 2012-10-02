600 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ایلام مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور استاندار ایلام، دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه ایلام، حجت الاسلام هاشمی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونین و جمع زیادی از دانشجویان در محل سالن آیت الله حیدری ایلام برگزار شد.

در ابتدای مراسم رئیس دانشگاه ایلام ابراز امیدواری کرد که دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید در طریق کسب علم و دانش موفق باشند و بتوانند منشا خدماتی ارزشمند به نظام مقدس اسلامی شود.

وی در ادامه با اشاره به وجود سختی های راه کسب علم گفت: کسب علم و دانش به سادگی و با راحت طلبی به دست نمی آید، بلکه نیازمند تلاش خستگی نا پذیر و طاقت فرسا است که مطالعه سیر زندگی علما و دانشمندان گویای این واقعیت است.

علی محمدی دومین عامل در کسب علم را استمرار ذکر کرد و گفت: در راه کسب علم باید استمرار داشت تا فرد بتواند به عمق مطالب دست پیدا نموده و توان تحلیل آن را پیدا کنند.

رئیس دانشگاه ایلام استفاده مطلوب از زمان را از دیگر عوامل اساسی در این زمینه ذکر کرد و بیان داشت: با استفاده مطلوب از زمان باید به طور گسترده بر داشته های علمی خود بیفزایم و در این راه فرصت ها را هرچند اندک از دست ندهیم و در این ارتباط کسانی که عمری از آنها سپری شده است بهتر اهمیت این موضوع را درک می کنند.

وی دیگر عامل اساسی در این زمینه را برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری مناسب است که فرد میتواند از زمان، منابع و توان خود استفاده مناسب نماید تا بهتر بتواند به هدف مورد نظر دست یابد.

رئیس دانشگاه در ادامه گزارش مختصری از روند رشد دانشگاه ایلام در حوزه آموزشی ارائه داد و گفت: برای ایجاد انگیزه در بین دانشجویان سیاست دانشگاه بر توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است و در این راستا دو مقوله کیفی کردن و افزایش ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است و برای همین در سال جدید مجوز دوازده رشته تحصیلی اخذ گردیده که شامل دو رشته کارشناسی، سه رشته کارشناسی ارشد و هفت رشته دکتری هستند.

علی محمدی به روند رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: در سال 87 دانشگاه دارای 77 دانشجوی کارشناسی ارشد بوده است، اما الان بیش از 600 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه همچنبن به روند رشد جذب اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: در راستای بستر سازی برای رشد رشته های تحصیلی و توانمند سازی دانشجویان با برنامه ریزی دقیق در دو سال گذشته 50 عضو هیئت علمی جذب شده و همچنین 20 نفر بورس شده اند که این امر سبب ارتقای نسبت استاد به دانشجو شده است.

توطئه های دشمن خنثی می شود

در ادامه مراسم اعلایی استاندار ایلام با ابراز شور و شعف از حضور در بین دانشجویان با اشاره به اهانت صورت گرفته به ساحت پیامبراکرم(ص) در امریکا و فرانسه گفت: روند بالای گرایش مردم غرب به دین اسلام به رغم همه توطئه ها و تبلیغات فراوان از علل اصلی اهانت غربیها به ساحت مقدس پیامبراسلام(ص) است که در این راه به هیچ هدفی نخواهند رسید.

اعلایی در ادامه به موضوع اهمیت هویت در بین جوانان اشاره کرد و بیان داشت: جوانان الان باید هم به ریشه و گذشته خود و هم به آرمانش نگاه داشته باشد تا به هویت واقعی خود دست یابد.

این مسئول عنوان کرد: ریشه ما در تمدن بزرگ اسلامی قرن چهارم و پنجم است که شکوه آن تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است و غربیها در موارد مختلف به این موضوع اعتراف کردهاند و در زمینه های پزشکی، نجوم، ریاضی، کشاورزی، مهندسی، معماری، ادبیات، تاریخ، جغرافیا و... کتاب های مسلمین را ترجمه کرده اند.

اعلایی در ارتباط با موضوع آرمان جوانان گفت: ما برای اینکه بتوانیم در زندگی خود به کمال برسیم باید آرمان داشته باشیم و آرمان ما همان است که خداوند در قرآن برای ما ترسیم کرده است وآن صاحب شدن زمین است و در قران ذکر شده است که زمین به صالحان به ارث خواهد رسید.