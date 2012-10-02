مشاهده کمیاب ترین گونه ماهی پس از 2 سال

به گزارش خبرنگار مهر، انگلرفیش (ماهی ماهیگیر) با نام علمی (Chaunacops coloratus) ماهی حبابی کمیاب و خوش رنگی است که زنده آن نخستین بار در سال ۲۰۱۰ در سواحل مرکزی کالیفرنیا مشاهده شد.
این ماهی که می تواند بین 7 تا 20 سانتیمتر طول داشته باشد، در رنگهای متنوعی، از قرمز تا آبی مشاهده شده و به نظر میرسد میتواند با استفاده از بالههای تغییرشکل یافته خود احتمالا به این دلیل که در مسافتهای کوتاه، پیاده حرکت کردن کمتر از شنا کردن انرژی مصرف میکند در بستر اقیانوس راه برود.
این ماهی برای شکار، در میان صخرهها پنهان میشود تا در فرصت مناسب، ماهیهای کنجکاو را غافلگیر کند.
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