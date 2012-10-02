نهاوندی ها در انتظار تحقق آرزویی 50 ساله/ سرنوشت سدگرین در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سه دهه تلاش مدیران و نمایندگان شهرستان نهاوند و استان همدان مناقصه سد مخزنی گرین نهاوند 20 آذرماه 89 برگزار و شرکت ملی ساختمان برنده این مناقصه شد و با حضور معاون اول رئیس جمهور سد مخزنی 120 میلیون متر مکعبی نهاوند خردادماه 90 کلنگ‌زنی ‌شد.

ارتفاع این سد 105 متر و طول تاج آن 611 متر و طول دریاچه سه کیلومتر است و عرض آن نیز یک‌هزار و 200 متر و تراز نرمال ذخیره آب آن 144 هکتار است و بزرگ‌ترین سد آبی غرب کشور است.

اعتبار اولیه این سد مخزنی بتنی بر اساس برآورد سال 88 بیش از 870 میلیارد ریال است که مبلغ برآورد اعتبار بر اساس فهرست‌ بهای واحد پایه رشته‌های سدسازی، راه، باند، زیرسازی، آهن، ابزار دقیق و فهرست بهای خاص میکانیکال و الکتروکال بوده و اعتبار مصوب سال 89 آن بیش از 50 میلیارد ریال بوده است که 9‌ هزار و 269 هکتار از اراضی دشت نهاوند را تأمین آب کند.

سدگرین با افق تأمین آب شرب شهرستان نهاوند طراحی شده است

این سد با افق تأمین آب شرب شهرستان نهاوند و سه هزار و 599 هکتار توسعه اراضی و 567 هکتار نیز بهبود تأمین آب اراضی کشاورزی و ایجاد بیش از هفت هزار شغل به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم طراحی شده است.

عملیات اجرایی سد گرین نهاوند با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو ، وزیر اقتصاد و دارایی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی دوشنبه نهم خردادماه سال 90 آغاز شد.

در مراسم کلنگ‌زنی بزرگترین پروژه عمرانی استان معاون اول رئیس جمهور وعده تحویل سد را در مدت سه سال به مردم شهرستان نهاوند داد اما با گذشت دو سال از اولین مرحله کلنگ‌زنی این پروژه مهم آنچنان که پیداست با وجود اعتبارات اندک و تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان و حمایت‌های اعتباری با مشکل مالی مواجه شده است.

این پروژه در حال حاضر با بدهکاری هفت میلیارد تومانی به پیمانکار و مجریان طرح، با کمبود یا همان نبود نقدینگی مواجه و بزرگترین پروژه عمرانی استان تعطیل شده است.

احداث سد گرین خشکسالی و کم آبی نهاوند را پایان می‌دهد

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص معتقد است: با ایجاد سد گرین کم‌آبی و خشکسالی از شهرستان نهاوند رخت بر می‌بندد.

مهدی سنایی اظهار داشت: با احداث این سد، کشاورزان نهاوندی دیگر مشکل کم‌آبی یا بی‌آبی نخواهند داشت.

سنایی با اشاره به اینکه سد گرین بر روی رودخانه گاماسیاب نهاوند احداث می‌شود، گفت: سد گرین به عنوان بزرگ‌‌ترین پروژه عمرانی استان همدان مطرح است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی کنترل سیلاب‌ها، تأمین آب شرب و کشاورزی، توسعه شیلات، توسعه کشاورزی، توسعه صنعت و زیرساخت‌های آن و ایجاد اشتغال پایدار در نهاوند را از مزایای ساخت این سد عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه طول تاج این سد 611 متر است، گفت: حجم مخزن سد گرین 120 میلیون مترمکعب آب خروجی از رودخانه و چشمه اصلی گاماسیاب نهاوند است.

سد گرین پنج میلیون مترمکعب آب شرب برای شهر نهاوند و روستاها تأمین می‌کند

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: سد گرین پنج میلیون مترمکعب آب شرب برای شهر نهاوند و روستاها تأمین می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه نهاوند برای توسعه و پیشرفت، به خلق حماسه و انجام کارهای بزرگ با روحیه جهادی نیاز دارد، گفت: تحول و پیشرفت در شهرستان نهاوند به ایمان و اراده قوی مسئولان نیاز دارد.

سنایی با تأکید بر اینکه روحیه جهادی باید در بین مسئولان، مدیران و مردم تقویت شود، گفت: توسعه کشاورزی و باغداری در نهاوند به پیشرفت شهرستان کمک می‌کند.

مهدی سنایی با تأئید تعطیل شدن پروژه سد اظهار داشت: متأسفانه شرایط بودجه در کل کشور مناسب نیست و مشکل تعطیلی پروژه ها در سطح کشور جدی است که قسمتی از آن مربوط به سیاست های غلط و اشتباه دولت در برنامه ریزی کلان است.

پروژه ساخت سد گرین نهاوند به علت عدم تامین اعتبار تعطیل شد

مدیر پروژه سد گرین نهاوند نیز گفت: پروژه ساخت سد گرین نهاوند به علت عدم تامین اعتبار تعطیل شد و کارگاه تجهیزات و ماشین آلات این پروژه تا تخصیص اعتبار از سوی شرکت آب منطقه ای همدان جمع آوری شد.

حمیدرضا بیتا اظهار داشت: با گذشت شش ماه از سال جاری هنوز یک ریال از سوی شرکت آب منطقه ای و مسئولین مربوطه به این پروژه اختصاص داده نشد و شرکت آب منطقه ای استان همدان به تعهدات خود در مقابل این پروژه عمل نکرده است.

بیتا با بیان اینکه تاکنون هفت میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است، گفت: ازاین مبلغ تاکنون رقمی به شرکت مجری طرح پرداخت نشده است.

هیچ پیمانکاری به اندازه پیمانکار این طرح از دولت مطالبات طلب ندارد

وی گفت: این در صورتی است که در استان همدان هیچ پیمانکاری به اندازه پیمانکار این طرح از دولت مطالبات طلب ندارد.

وی افزود: در ماه گذشته جلسه ای با حضور خسرو سامری معاون عمرانی استاندار همدان در محل شهرداری نهاوند برگزار و مقرر شد تا مشکل اعتبار این پروژه حل شود اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

مدیر پروژه سد گرین نهاوند اظهار داشت: اگر مسئولین استان و شرکت آب منطقه ای همدان نصف اعتبار هزینه شده رابه این پروژه اختصاص دهند تا پایان سال نیازی به اعتبار جدید نخواهد بود و کار ساخت سد گرین در دو شیفت ادامه خواهد یافت.

سد گرین بزرگترین طرح تاریخ توسعه شهرستان نهاوند به شمار می آید

سد گرین بزرگترین طرح تاریخ توسعه شهرستان نهاوند و بزرگترین طرح دولتی استان همدان به شمار می آید که مراحل مختلف مطالعاتی و فنی این طرح در طی سه سال گذشته انجام شده و در نهایت دستور اجرایی شدن این طرح در روزهای آغازین فعالیت نامجو وزیر نیرو صادر شد.

با توجه به اینکه نهاوند قطب اصلی کشاورزی غرب کشور بوده و در تولید محصولاتی نظیر کلزا، گندم و برخی از میوه جات دارای رتبه کشوری دارد وجود چنین سدی در رونق بخش کشاورزی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

وجود چندین دشت گسترده کشاورزی نظیر زرین دشت، سلگی و خزل و همچنین باغات میوه از دیگر مزیت های این شهرستان است اما با وجود چنین گستردگی و وجود سراب های متعدد مردم نهاوند برخی مواقع از خشکسالی رنج می برند.

با احداث سد گرین سایه خشکسالی از سر مردم نهاوند رخت خواهد بست

ساخت این سد که حجمی بالغ بر 120 میلیون مترمکعب دارد امکان بهره برداری از منابع آبی را به سه برابر افزایش می دهد و می توان عنوان کرد که سایه خشکسالی از سر مردم نهاوند و مناطقی نظیر کنگاور و بخش هایی از استان کرمانشاه رخت خواهد بست.

احداث سدی با این عظمت در نهاوند در تغذیه منابع زیرزمینی و تقویت محیط زیست با توجه به فضایی که ایجاد می شود تاثیرگذار خواهد بود.

پرواضح است که در این راستا تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نه تنها امید و رضایت را در دل مردم نهاوند ایجاد می کند بلکه مهر تاییدی بر تلاش مدیران نظام برای خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

ساخت پروژه ای که مشکل چندین منطقه را حل خواهد کرد نباید به بهانه نبود اعتبار و کمبود نقدینگی درجا بزند چراکه مردم به وعده های دولتمردان دل خوش کرده اند و آرزوی تحقق وعده ها را در سر می پرورانند.

نهاوند با قدمتی بسیار همچنان از بهره مندی ابتدایی ترین زیرساختهای توسعه محروم است و اگر این چنین پیش رود قدمهای برداشته شده برای توسعه این منطقه نیز به پایان راه نخواهند رسید.