"یورنته" با سرمربی آتلتیک بیلبائو در زمین تمرین درگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 27 ساله در فصل تابستان حاضر به تمدید قرارداد خود با باشگاه آتلتیک بیلبائو نشد که این موضوع آینده وی را در این باشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه یورنته با یوونتوس مذاکره کرده است. سرمربی آرژانتینی بیلبائو پس از این اتفاق، "آریتز آدوریز" را به این بازیکن در خط حمله ترجیح داده است.

بر پایه گزارش یاهو اسپورتس، یورنته روز گذشته در حین تمرین با سرمربی بیلبائو درگیری لفظی پیدا کرد و بی‌یلسا وی را از زمین اخراج کرد.

"بپه ماروتا"، مدیر باشگاه یوونتوس به تازگی اعلام کرده بود که یورنته هنوز در فهرست خرید این تیم جای دارد.