وجود 10 مجرم به ازای هر 1000 نفر جمعیت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی صبح سه‌شنبه در دومین نشست تخصصی مددکاران و مشاوران نیروی انتظامی اظهار داشت: ممکن است به ازای هر هزار نفر 10مجرم در کشور وجود داشته که دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند یا از زندان آزاد شدند. پلیس باید بداند برای مقابله با این 10 نفر چه اقداماتی را انجام دهد و باید بتوانیم 990 نفر بقیه را با خود همراه کنیم که این امر نیازمند هنر پلیس و مددکاران است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم افراد جامعه را با خود همراه کنیم می‌توانیم پلیس جامعه محور را تحقق بخشیم. اگر پلیس بتواند جامعه را با خود همراه کند می‌توانیم تعداد آن 10 نفر که مجرم هستند را نیز کاهش دهیم.