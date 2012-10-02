نیروی انتظامی و شهرداری مکمل در برقراری نظم شهروندان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار و جمعی از مدیران شهرداری قم از مقر یگان امداد نیروی انتظامی استان قم بازدید و با سرگرد دیانی فرماندهی یگان امداد نیروی انتظامی استان قم و سرهنگ فراهانی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قم و برخی دیگر از عوامل این ارگان دیدار و گفتگو کرد.

محمد دلبری در این دیدار اظهار داشت: امیدوارم با رعایت و حفظ ضوابطی که در قانون تعیین شده در ظل و سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با بهره گیری از منویات فرمانده معظم کل قوا همیشه آماده بوده و مقتدرانه از این مرز و بوم که با خون شهدا به دست آمده پاسداری و حراست کنیم.



وی عنوان کرد: هم اکنون نیروی انتظامی در کشور جسارت خوبی داشته و بسیار مقتدرانه عمل کرده است و امیدوارم شما عزیزان بتوانید بیش از پیش مدافع نظام و پاسدار خون شهدا و دستاورد های انقلاب اسلامی ایران باشید.



نیروی انتظامی و شهرداری وجه مشترک بسیاری دارند



شهردار قم با اشاره به اینکه نیروی انتظامی و شهرداری وجه مشترک بسیاری دارند اذعان داشت: شهرداری از منظر خدمات اجتماعی و رفاهی و آسایش و نیروی انتظامی از منظر رعایت ضوابط و مقررات و قانون و کنترل جامعه، به مردم شهر خدمت می کنند و این 2 نهاد می توانند مکمل هم در برقراری نظم و قانون و آسایش شهروندان باشند.



دلبری تصریح کرد: پرداختن به مباحث مردم و مسائل و مشکلات داخل شهر خود یک حسن است و موضوعی است که از این منظر ما به آن افتخار می کنیم که همراه شما و در کنار شما در شهر قم که حرم اهل بیت است مشغول خدمت رسانی به مردم هستیم.



متکدیان یکی از معضلات شهر قم هستند



در ادامه این بازدید سرهنگ فراهانی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قم گفت: مشکلات شهری قم را باید از چند منظر به آن نگاه کرد.



وی گفت: یکی از این معضلات شهر قم بحث متکدیان و گدایان سطح شهر است که با بررسهای انجام شده حدود ۶۰ درصد از این متکدیان غیر بومی بوده که توسط ادارات ذیربط به طور مرتب جمع آوری می شوند.



سرهنگ فراهانی افزود: جمع آوری متکدیان با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی، کمیته امداد و بهزیستی با تعامل بسیار عالی و رسیدگی بیشتر در حال انجام است.



وی ضمن اشاره به ورود متکدیان به میدان آستانه و بازار و دگرگونی چهره شهر توسط این افراد اذعان داشت: با جمع آوری این متکدیان ساختار نظم شهری بیشتر به چشم می آید.



فراهانی بیان کرد:هم اکنون باید در یک نشست و تبادل نظر چاره اندیشی کنیم که معضل تکدی گری را در شهر قم حل کنیم.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قم ابراز امیدواری کرد: نیروی انتظامی و شهرداری با تعامل هم مسئولیت جمع آوری متکدیان سطح شهر را در دست بگیرند تا این مشکل در استان قم ریشه کن شود.



آمادگی نیروی انتظامی برای همکاری با شهرداری در حل معضل متکدیان



وی افزود: ما در کمک کردن به شهرداری در هر زمینه ای که باشد دریغ نمی ورزیم و با تمام توان در خدمت شهرداری و شهروندان هستیم و آماده ایم با همکاری شهرداری این معضل را حل کنیم.



وی در ادامه افزود: ما بر این نکته اذهان داریم که شهرداری در مناسبت های مختلف سال مثل عید نوروز، نیمه شعبان وسایر اعیاد با ما همکاری متقابلی داشته است.