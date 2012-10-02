کسب نشان استاندارد برای تولید انواع محصولات کشاورزی

محمدشریفی مقدم در گفتگو با مهر درخصوص کسب نشان معتبر بین‌المللی ارگانیک برای محصولات کشاورزی اظهارداشت: در نظام عرضه غذا مخصوصا در مبادلات جهانی برای تضمین ایمنی غذا و اعتمادسازی جهت داشتن صحت، سلامت و کیفیت فرآورده ها و محصولات برای مصرف کنندگان در همه سطوح از جمله محلی، ملی و بین المللی قوانین و مقرراتی بنام نظام گواهی محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در این نظام براساس فرآیندی توسط مراجع ذیصلاح کیفیت غذا به صورت کتبی تائید می شود که اصطلاحا به آن برچسب یا لوگو می گویند که بر روی محصولات کشاورزی درج می شود، گفت: براساس نوع استانداردی که انتخاب می شود محصولات اسامی مختلفی دارند، به عنوان مثال برخی محصولات ارگانیک، برخی محصولات سالم و برخی دیگر محصولات گواهی شده نام گرفته اند.

مجری طرح تولید محصول سالم در کشور بهترین نوع استاندارد را کسب نشان استاندارد ارگانیک برای محصولات کشاورزی به شمار آورد و افزود: در این نوع استاندارد علاوه بر رعایت ضوابط مورد نظر لطمه ای به محیط زیست وارد نمی شود.

وی با بیان اینکه محصول ارگانیک ایران تا سال 2008 فقط گل محمدی بوده است، گفت: با توجه به برنامه ریزی هایی که صورت گرفت، طی چندسال اخیر تاکنون درحدود 50 هزارهکتار برای تولید انواع محصولات کشاورزی نشان استاندارد ارگانیک از مراجع بین المللی اخذ شده است و همچنین درحال اخذ نشان استاندارد ارگانیک برای حدود 50 هزارهکتار دیگر از اراضی که به تولید محصولات کشاورزی اختصاص دارد هستیم.

شریفی مقدم با اعلام اینکه برای نخستین بار توانستیم در محصولات مختلفی به ویژه 10 محصول مهم استاندارد ارگانیک از کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا کسب کنیم، گفت: این محصولات عبارتند از خرما، انار، پسته، برنج، زعفران، پیاز، سیب زمینی، محصولات متنوع باغی و گیاهان دارویی.

وی با تاکید براینکه با توجه به کسب این استاندارد بین المللی سایر کشورها دیگر نمی توانند محصولات استراتژیک و مهم کشورمان را به نام خود در بازارهای جهانی عرضه کنند، یادآور شد: متاسفانه تا زمانی که استانداردهای ارگانیک را برای تولید محصولات ارگانیک از مراجع ذیصلاح بین المللی نگرفته بودیم، کشورهایی مثل اسپانیا و امارات محصولاتی مانند زعفران ایران را بدلیل اینکه در آنجا مورد تائید قرار می گرفت با نام کشور خود به بازار عرضه می کردند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با اخذ نشان استاندارد ارگانیک برای انواع محصولات کشاورزی واسطه های ثانوی که معمولا کشورهای خارجی هستند، در بازارهای بین المللی حذف می شوند، گفت: همچنین با درج استاندارد بین المللی ارگانیک بر روی محصولات کشاورزی امکان تقلب در عرضه این محصولات به صفر می رسد چون این نشان با کد شناسه ای که دارد قابل رهگیری است.

به گفته وی، ایران با کسب نشانهای معتبر بین المللی می تواند در بازارهای جهانی فعال تر از گذشته به ایفای نقش بپردازد.