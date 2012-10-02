اجازه اقامت با خرید ملک توسط افراد حقیقی در ترکیه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی رویکرد جدید نظام جمهوری اسلامی ایران به افزایش انفجاری سطح مبادلات بازرگانی با کشور ترکیه تا سقف سی میلیارد دلار در سال تا سال 2015 میلادی، اخیرا عده ای فرصت طلب با استفاده از عدم اطلاع عموم از قوانین ترکیه با نمایش تصاویر فریبنده از استانبول در تعدادی از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به زبان فارسی، اقدام به پخش آگهی های فروش املاک به افراد حقیقی با ضمانت کشور ترکیه می کنند.

این دفتر به عنوان نماینده رسمی صاحبان صنایع و بازرگانان تمام ترکیه در ایران و مجری طرحهای زیر ساختی بازرگانی میان دو کشور ایران و ترکیه فروش املاک به افراد حقیقی و اخذ اقامت به تبع خرید ملک توسط افراد حقیقی را تکذیب نموده و اعلام می دارد اجازه اقامت با خرید ملک توسط افراد حقیقی هنوز اجرایی نشده و دولت ترکیه تضمینی از این بابت به کسی نمی دهد.

درحال حاضر اجازه اقامت و خرید ملک با ثبت شرکت انجام می گیرد. در این رابطه نیز به مردم هشدار می دهیم قبل از هر اقدام از هویت شرکت‌هایی که در این رابطه عمل می کنند آگاهی لازم را کسب کنند تا طعمه افراد شیاد و فرصت طلب نشوند.