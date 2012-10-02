مریوان به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی کشور شناخته می شود

امید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر جشنواره، نمایش و فستیوالی که در سطح ملی یا بین الملل برگزار می شود باعث شناساندن فرهنگ، آداب و رسوم و رونق گردشگری در آن منطقه شده و روحیه، انگیزه و دلگرمی در مردم ایجاد می کند که نشان از نقطه قوت آن منطقه دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه تئاتر خیابانی مریوان رسمیت پیدا کرده است و به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی کشور شناخته شده است، همه ساله از تمام ایران و کشورهای خارجی در این هنر خیابانی حضور دارند که خود امتیاز بزرگی برای منطقه به ویژه مریوان است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با برگزاری این چنین جشنواره هایی صاحبان هنر، هنرمندان و ادیبان بزرگی شناخته می شوند و در کنار آن نیز این جشنواره سبب معرفی هر چه بهتر مریوان می شود.

کریمیان به حضور گروه های خارجی در هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اشاره کرد و یادآور شد: این هنرمندانی که به مریوان می آیند در نهایت با بازگشت به وطن خود وصفی از این شهر هنردوست و جاذبه های دیدنی آن برای مردم منطقه خود کرده که به نوعی باعث رونق گردشگری در مریوان می شود.

وی در ادامه گفت: برای توسعه تئاتر خیابانی در مریوان باید دوست داران این رشته برنامه های منسجمی را تدوین کرده و دبیرخانه این جشنواره نیز در مریوان دائمی شود تا در طول سال برنامه ریزی های ویژه ای برای آن انجام شود.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نیاز است از سرفصل اعتبارات شهرستان و استان برای توسعه این جشنواره اعتبار تامین شود و همچنین بودجه ای از کشور برای جشنواره مریوان تصویب کرد.

وی در پایان یادآور شد: امسال خوشبختانه در افتتاحیه مردم هنر دوست مریوان و رسانه ها خوب همراهی و اطلاع رسانی کردند و امیدواریم مردم مریوان با استقبال و مهمان نوازی های خود از این جشنواره، این هنر خیابانی و مردمی را برای همیشه در شهر زیبای مریوان نگه دارند.