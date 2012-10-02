معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت از میادین نفتی آذر و چنگوله بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی و رستم قاسمی صبح سه شنبه بعد از ورود به فرودگاه شهر ایلام و افتتاح ترمینال فرودگاه شهدای ایلام، راهی شهرستان مهران شدند.

وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور در این سفر از میادین نفت مشترک آذر و چنگوله در مرز مهران که از مهمترین میادین نفت مشترک کشور هستند بازدید کردند.

معاون اول رئیس جمهور در این بازدید گفت: بخش نفت و گاز استان ایلام در آینده ای نزدیک متحول می شود.

رحیمی اظهار داشت: دولت سرمایه گذاری های کلانی در این استان در بخش نفت و گاز انجام داده است و در آینده ای نزدیک بیش از 40 هزار میلیارد ریال دیگر سرمایه گذاری شود.

وی عنوان کرد: توسعه میادین نفت و گاز در استان ایلام تحولی شگرف را در استان ایلام پدید می آورد و منجر به توسعه همه جانبه این استان می شود.

وزیر نفت نیز گفت: 5.5 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز استان ایلام سرمایه گذاری شده است.

رستم قاسمی خواستار تسریع در روند عملیات میادین نفت و گاز مشترک در ایلام شد.