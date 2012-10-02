نیروی انتظامی در جهت حفظ حرمت قم گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه دوشنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف که همزمان با هفته نیروی انتظامی در محل مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد، تعامل میان نیروی انتظامی و اصناف را سازنده عنوان کرد و اظهار داشت: تبلور تعامل میان نیروی انتظامی و اصناف در این گونه همایش‌ها رقم می‌خورد.



وی به آیه ای از سوره حدید اشاره کرد و از آن نتیجه گیری کرد که عدالت بدون قانون شکل نمی‌گیرد و برای اجرای عدالت گاهی نیازمند اسلحه و زور هستیم.



رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به خدمات شبانه روزی و خدمت در تعطیلات پرسنل خدوم نیروی انتظامی گفت: خدمت در نیروی انتظامی توفیق بزرگی است و نیروی انتظامی در این سی و سه سال که از انقلاب اسلامی گذشته است همواره مردانگی خود را به ملت و رهبر انقلاب نشان داده است.



وی در ادامه به نامه امیرالمومنین علی(ع) به مالک اشتر درباره جایگاه نیروهای نظامی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این نامه ایشان می‌فرمایند نیروهای نظامی پناهگاهی برای مردم هستند و عزت دین و اسلام هستند و اگر مردم بخواهند زندگی کنند جز به این مقوله راهی ندارند.



آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود خشم اسرائیل و غرب از ایران را ناشی از ایستادگی کشور در برابر دشمنان عنوان کرد و تاکید کرد: کشور ما به فکر تحدی به کشور دیگری نیست ولی در زمینه نظامی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است که این برای دفاع در جامعه امروزی ضروری است و خشم دشمنان به جهت این پیشرفت‌هاست.



دشمن از راه جنگ نرم و کارهای ضد ارزشی وارد شده است



وی گفت: دشمن هر روز در حال ایجاد مشکلی برای مردم ایران است و امروز جنگ اقتصادی را با ما شروع کرده است و همانگونه که در جنگ نظامی به سلامت عبور کردیم از این جنگ اقتصادی نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.



نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: دشمنان در جنگ سخت و نظامی نتوانستند ملت ما را به زانو درآورند و امروز توطئه دیگری دارند و درصدد هستند از راه جنگ نرم وکارهای ضد ارزشی جامعه ما را توخالی و متقاعد کنند.



وی با بیان اینکه توطئه عجیبی برای تغییر چهره مذهبی قم وجود دارد گفت: برخی اتفاقات که در قم شاهد هستیم طبیعی و عادی نیست و لذا نیروی انتظامی با همکاری دوستان حزب الهی در جهت رفع این مشکل و حفظ حرمت شهر کریمه اهل بیت(س) تلاش کنند.



حجت الاسلام آشتیانی در پایان ابراز امیدواری کرد تعامل میان نیروی انتظامی و اصناف ادامه داشته باشد.

