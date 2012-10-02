22 دانش آموز بروجردی در کنکور رتبه زیر هزار کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله شاهوردی زاده صبح سه شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد اظهار داشت: در آغاز سال تحصیلی جدید سه هزار و 919 هزار دانش آموز پایه ششم و تعداد چهار هزار و 361 دانش آموز در پایه اول ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: در مجموع بیش از 50 هزار دانش آموز بروجردی همزمان با اول مهر سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بروجرد با اشاره به افزایش کلاس های درس در سال تحصیلی جدید عنوان کرد: امسال تعداد 125 کلاس درس نسبت به سال گذشته به مجمع کلاس های درس این شهرستان اضافه شده است.

شاهوردی در ادامه سخنان خود با اشاره به موفقیت های دانش آموزان بروجردی در کنکور ادامه داد: تا امروز تعداد 22 نفر از دانش آموزان بروجردی در کنکور امسال رتبه زیر هزار کسب کرده اند.

بنابر این گزارش در این جلسه مشکلات مسکن مهر فرهنگیان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت و در پایان مقرر شد در بحث تجهیز کارگاه و خاکبرداری این پروژه تعاونی مسکن همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشد.

همچنین مقرر شد آموزش و پرورش بروجرد طی مکاتبه ای با اداره کل نوسازی مدارس در خصوص تسهیل شرایط برای احداث مدرسه در سایت مسکن مهر رایزنی کند.