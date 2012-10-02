توسعه فرودگاه ایلام/ تمام زائران عتبات عالیات از فرودگاه ایلام جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد صبح سه شنبه در بازدید از فرودگاه ایلام اظهار داشت: توسعه فرودگاه ایلام برای تبدیل شدن به یک فرودگاه کاملا بین المللی در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: با توجه به وجود مرز مهران و تردد بیشتر زائران عتبات عالیات در این مرز، این سازمان درصدد توسعه فرودگاه ایلام است.

وی بیان داشت: خوشبختانه امروز پایانه بین المللی در زمینی به گستره سه هزار و 200 مترمربع با 60 میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی و تا دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

این مسئول عنوان کرد: 32 پرواز در هفته اکنون در فرودگاه ایلام انجام می شود و قرار است در آینده همه زوار عتبات عالیات از فرودگاه های کشور به فرودگاه ایلام جابجا شوند و از راه مرز زمینی مهران راهی شهرهای مذهبی عراق شوند.