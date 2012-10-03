غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز مجدد اجرای طرح مترو تهران –گرمسار، اظهار داشت: تفاهم نامه احداث مترو تهران-گرمسار با وزارت راه و مسکن وشهرسازی منعقد شده است.

وی تعداد ایستگاه های مترو گرمسار را چهار ایستگاه عنوان کرد و گفت: عملیات احداث این مترو از مسیر ایستگاه قیام دشت به گرمسار با 100میلیارد تومان و از ایستگاه قیام دشت به تهران با 50 میلیارد تومان مطالعه و اجرا آن آغاز شد.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادن تصریح کرد: اجرای خط مترو روباز تهران-گرمسار از مصوبات سفرهای استانی دولت که قبلا در حال اجرا بود با توافق صورت گرفته به راه آهن واگذار شد و بجای آن مسیر جدید 95 کیلومتری از ایستگاه شروع شامل تهران، پاکدشت، قیام دشت، شریف آباد، ایوان کی و گرمسار خواهد بود.

کاتب در پایان خاطرنشان کرد: خط شش مترو تهران، این شهر را از منطقه خاوران به شهرستان گرمسار متصل خواهد کرد.