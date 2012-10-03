  1. جامعه
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

درگفتگو با مهر عنوان شد؛

اعلام اسامی دستگاههای فعال در بخش مناسب سازی محل تردد معلولان

اعلام اسامی دستگاههای فعال در بخش مناسب سازی محل تردد معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از اعلام اسامی دستگاههای فعال و برتر در بخش مناسب سازی محیط و معابر شهری برای معلولان در دهه فجر خبر داد.

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون در خصوص مناسب سازی اقدامات زیادی انجام نشده است، افزود: براساس قانون جامع باید دستگاهها در امر مناسب سازی محیط و مکانهای اداری اقدام کنند و درصدی از اعتبارات خود را به آن اختصاص دهند.

وی در مورد نرخ مناسب سازی نیز گفت: در سالهای قبل نرخ مناسب سازی را 30 درصد اعلام کرده بودند اما با توجه به اینکه امکان درصد گیری و تعیین آمار برای مناسب سازی وجود ندارد. برهمین اساس تصمیم گرفته شد که از این به بعد درصدی اعلام نشود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: معلولان شدید که 2 درصد معلولیت ها را تشکیل می دهند نیاز به مناسب سازی دارند بنابراین نیازی به مناسب سازی تمامی خانه ها و اماکن شهری و روستایی وجود ندارد.

وی در مورد اعلام اسامی دستگاههای برتر در امر مناسب سازی نیز گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در دهه فجر امسال این اسامی اعلام و از آنها تقدیر می شود.

سخنگویی اظهار داشت: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وظیفه هر دستگاه در مورد مناسب سازی کاملا مشخص شده است.

کد مطلب 1710226

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