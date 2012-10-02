ممنوعیت فیلم موهن توسط روسیه در جهت مقابله با تحریم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم با این استدلال که این فیلم به مناقشات مذهبی در روسیه دامن می زند، گرفته شده است. بر اساس این تصمیم ترویج و نمایش این فیلم در روسیه با مجازا ت رو به رو خواهد شد.

این در حالی است که برخی از مخالفان دولت این اقدام دادگاه روسی را اقدامی خلاف آزادی بیان و حقوق بشر خوانده اند.

بر اساس این گزارش تقبیح این فیلم چند روز پس ازانتقاد دبیرکل سازمان ملل از ساخت این فیلم صورت گرفته و در نگاه برخی تحلیلگران غربی این اقدام دادگاه روسی درمقابله با جریان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران صورت گرفته است.

برخی از این مخالفان دولت روسیه درنامه ای به حکم دادگاه اعتراض کرده اند و آن را سرکوب دولت پوتین خوانده اند.