تئاتر گلستان در انتظار تحول/ تکیه کم تجربه ها بر صندلی آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر گلستان در حاشیه مراسم اختتامیه با بیان اینکه باید از خود بپرسم که در یکسال اخیر سر تئاتر استان چه آمده و چرا هیچ تحولی در آن صورت نگرفته است، خواهان تلاش بیشتر هنرمندان این رشته شدند.

حسین رازی، آرش دادگر، محسن سراج، صمد چینی فروشان داوران جشنواره تئاتر گلستان در حاشیه مراسم اختتامیه عنوان کردند: با برگزاری هر جشنواره قول و قرارها و آموزشها تجدید می شود و سالها بعد شاهد تشدید آسیبها هستیم .



به تاکید آنها، صندلی آموزش توسط افراد کم تجربه اشغال شده و چنین شرایطی وادارمان می کند از خود بپرسیم سر تئاتر گلستان چه آمده است.



هیئت داوران جشنواره با بیان اینکه هیچ کس هنرمند را درک نمی کند، عنوان کردند: هنرمندان به رغم وظیفه هنری خود باید همه را درک کنید، بویژه هنرمند دیگر را.

لزوم بازنگری در جشنواره های تئاتر



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه بیست و سومین دوره جشنواره تئاتر نیز سپری شد، گفت: باید مراحل رشد و بالندگی این هنر را به تماشا بنشینیم و بیینیم کجا هستیم.

غلامرضا منتظری افزود: ارزش برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه این جشنواره بسیار بیشتر از جشنواره است، در حالی که جشنواره زود هنگام به پایان می رسد آنچه که مهم است آموزش هایی است که انجام می شود.



منتظری تصریح کرد: 23 دوره از این جشنواره سپری شده و لازم است بیندیشیم که بعد از 23 دوره کجا هستیم و نباید به کثرت جشنواره ها دلخوش کنیم بلکه بازنگری و ارزیابی جشنواره ها بسیار ضروری است.



وی از انجام تغییراتی در جشنواره های سال آیِنده خبر داد و افزود: در این برنامه، از هر شهر 3 گروه نمایشی به اجرا می پردازند و از این بین هر کدام که مورد استقبال واقع شد زیر نظر گروه تخصصی به جشنواره استانی راه پیدا می کند تا جشنواره شکوفایی بهتری پیدا کند.



منتظری افزود: مرکز هنرهای نمایشی باید مسیر حرکت گروه نمایش را معین کرده تا پاسخگوی گرایش ها باشیم.



وی با بیان اینکه برگزاری هر جشنواره در کشور همچون دریایی است که از گره خوردن رودها شکل گرفته است،

اظهارامیدواری کرد با تجدید نظر در جشنواره فجر درخت تنومند فجر برای بهره مندی جهان اسلام باشد.



هشت نمایش در جشنواره تئاتر گلستان اجرا شد که نمایش لباسی برای مهمانی برگزیده این دوره جشنواره برای حضور در جشنواره منطقه ای تئاتر فجر معرفی شد.