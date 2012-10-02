به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از گزارشهای تأیید نشده که منبع خود را یک سرمایه گذار مهم اپل می دانند که نمی خواهد نامش فاش شود، اعلام کرده اند که مراسم معرفی آی پد مینی چهارشنبه آینده 10 اکتبر(19 مهر) برگزار می شود.

مدتها است که شایعه شده، اپل روی یک نسخه کوچکتر آی پد کار می کند تا آن را در کنار آی پد 10 اینچی خود به فروش برساند. طی چند ماه گذشته تصاویری از آی پد مینی در سایتها منتشر شده بود که نشان دهنده ویژگیها و اندازه ای آن بود.

سایت اپل.پرو به عنوان یک منبع قوی برای فاش کردن اسرار آی پد تصاویری را از آی پد کوچک هشت اینچی منتشر کرده است

گفته می شود که آی پد مینی دارای یک صفحه نمایش هشت اینچی است که آن را از نسخه قبلی آی پد که صفحه نمایش آن 10 اینچ بود کوچکتر جلوه می دهد که در نتیجه آن امکان حمل و نقل آن بیشتر می شود و این فرصت را برای اپل فراهم می کند که با گوگل و آمازون که تبلتهای هفت اینچی وارد بازار کرده اند به رقابت بپرازد.

درحالی که استیوجابز همواره با ساخت آی پدهای کوچکتر مخالف بود و آنها را مرزی میان تبلت و تلفنهای هوشمند و غیر ضروری می دانست، اما موفقیت نکسوس و کیندل فایر آمازون موجب شد که اپل برای وارد کردن یک دستگاه سبک و کوچک مصمم شود.

براساس گمانه زنی های منتشر شده، بخشهای داخلی آی پد مینی شبیه آی پد 2 است که براساس اظهارات تحلیلگران برای آی پد کوچک شده مناسب بوده است، آی پد جدید که نسل سوم از این تبلتهای اپل است، از ارتقای ویژگیها برخوردار است که این امر به علت صفحه نمایش رتینای آن با کیفیت بالا موجب افزایش وزن هم شده است.

برگزاری یک مراسم معرفی آی پد مینی از سوی اپل با حضور رسانه ها چندان بعید نیست، چرا که قرار است این محصولات در فصل خریدهای پیش از سال نو میلادی ( اواخر نوامبر) فروش داشته باشد.

برخی تحلیل گران در زمان شایعاتی که حول آی فن 5 و آی پد مینی وجود داشت اظهار داشتند که اپل بی تردید مراسم معرفی جداگانه ای برای هر دو محصول برگزار می کند تا هیچ کدام تأثیر دیگری را از بین نبرند، اکنون با معرفی آی فن 5 و فروش چشمگیر آن ظرف چند روز، نوبت به معرفی آی پد مینی رسیده است.