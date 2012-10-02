جایزه بین المللی بالزان در سال 2012 به فیلسوف آمریکایی تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سبب تلاش دورکین در جهت ارتقای علم حقوق و فرهنگ اعطا شده است.

بر اساس اعلام بنیاد بالزان این فیلسوف با نظریه‌های اخلاقی و سیاسی خود تلاشی مؤثر در این جهت داشته است.

به اعتقاد بنیاد تلاش دورکین با اهداف این بنیاد در جهت ارتقای صلح و دوستی میان مردمان جهان همسو بوده است.

این جایزه در ماه نوامبر سال جاری میلادی طی مراسمی در شهر رم به این فیلسوف سیاسی معاصر اعطا خواهد شد.

رونالد دورکین از فلاسفه سیاسی معاصر و استاد دانشگاه نیویورک است. دورکین یکی از فیلسوفان سیاسی و حقوق است که محورهای اصلی اخلاق فردی و سیاسی که به موجب آن تمام شهروندان می‌توانند مشارکت سیاسی داشته باشند را مورد دفاع و بررسی قرار می دهد.

دورکین میان ابتذال سیاسی و مشارکت سیاسی شهروندان تفاوت قایل می‌شود و از مشارکت فعال همه شهروندان در عرصه سیاسی حمایت می‌کند.

به نظر دورکین دو محور و اصل وجود دارد که شهروندان بر اساس آن باید مشارکت سیاسی داشته باشند. اولین محور به نظر دورکین این است که زندگی هر فرد در جامعه به نفسه ارزشمند است و این ارزشمندی برای تمام شهروندان یکسان است.

دومین محور از نظر دورکین این است که هر فرد در قبال شکل دادن به زندگی خود مسئول است. به اعتقاد دورکین این مسئولیت را نمی‌توان از فرد سلب کرد و این مسئولیت ایجاب می‌کند که فرد درباره شناسایی و تحقق ارزشهای زندگی خود مشارکت سیاسی داشته باشد.