به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی که در دیدار نخست خود در گروه D بازی برده را مقابل رئال مادرید شکست خورد، در این دیدار تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا از امتیاز میزبانی بهره کامل را ببرد و برنده از زمین خارج شود.

امتیاز از دست دادن در این گروه که موسوم به گروه مرگ است، می‌تواند سرانجامی چون حذف داشته باشد. منچسترسیتی در این دیدار همچنان "مایکون"، "جک راد ول" و "میکا ریچاردز" را به دلیل آسیب دیدگی به خدمت نخواهد داشت ضمن اینکه سرمربی تیم در خط حمله به احتمال فراوان از "ادین ژکو" استفاده نخواهد کرد. "روبرتو مانچینی" علاقه ویژه‌ای به زوج آرژانتینی "کارلوس ته‌وز" و "سرخیو آگوئرو" دارد.

از سویی "یورگن کلوپ" برای بازی با من سیتی مهره غایب شاخصی ندارد و تنها مشکل وی در این بازی این است که سیتی در 17 بازی خانگی در رقابت‌های اروپایی شکست نخورده که این می‌تواند وزنه روحی مناسبی برای انگلیسی‌ها باشد. منچسترسیتی و دورتموند تا به حال هرگز در دیداری رسمی با یکدیگر بازی نکرده‌اند. تنها دیدار آنها به بازی پیش فصل دو سال قبل بازمی‌گردد که باشگاه آلمانی 3 بر یک برنده شد.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم‌های پورتوی پرتغال و پاریسن ژرمن فرانسه در گروه A برگزار خواهند کرد. باشگاه فرانسوی با توسل به قدرت مالی مالکان قطری، بازیکنان خوبی را جذب کرده و مهره‌های گرانقیمتی چون "زلاتان ابراهیموویچ"، "خاویر پاستوره"، "مارکو وراتی" و "ازکویل لاوتزی" نوید کسب موفقیت را می‌دهند.

پورتو در سال 2011 به عنوان قهرمانی لیگ اروپا دست پیدا کرده اما شرایط امروز این تیم با گذشته تفاوت دارد. تیم پرتغالی در این دیدار "آندره ویلاس بوآس" را به عنوان سرمربی به خدمت ندارد و "هالک"، مهاجم برزیلی این تیم نیز به زنیت سنت پترزبوگ روسیه پیوسته است.

- برنامه کامل بازی‌های چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

گروه A:

* دینامو کی‌یف اوکراین - دینامو زاگرب کرواسی

* پورتوی پرتغال - پاریسن ژرمن فرانسه

گروه B:

* آرسنال انگلستان - المپیاکوس یونان

* شالکه آلمان - مون پولیه فرانسه

گروه C:

* زنیت روسیه - میلان ایتالیا

* اندرلشت بلژیک - مالاگای اسپانیا

گروه D:

* آژاکس هلند - رئال مادرید اسپانیا

* منچسترسیتی انگلستان - دورتموند آلمان