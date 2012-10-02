بی توجهی مسئولان به امامزادگان/ ابرکوه چشم انتظار اعتبار دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، امامزادگان و بقاع متبرکه مأمن و ملجأ مردم هستند و توجه خاص امام راحل به امامزادگان با این جمله که "ما می خواهیم که در پناه این بقاع متبرکه، مردم در آرامش زندگی کنند" اهمیت این اماکن را بیشتر نمود می دهد.

وظیفه خاص دیگری نیز از سوی رهبر معظم انقلاب با جمله "امامزادگان و بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود" برای متولیان فرهنگ کشور تعریف شد که این امر نیز نشان از قابلیت های بسیار این بقاع در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی غرب بر علیه مردم ایران دارد.

شهرستان ابرکوه نیز که از قدیمی‌ترین شهرهای کشور به شمار می رود و قدمتی چند هزار ساله دارد، در دوران پس از اسلام از شهرهای مهم به شمار می رفت و با عبور و توقف امام رضا (ع) در این شهر در مسیر سفر از مدینه به مرو شهرتی بیشتری یافت دارای پنج بقعه متبرکه است که علاوه بر مردم ابرکوه، مردم سایر نقاط کشورمان نیز به این بقاع توجه ویژه نشان می دهند و حضور انبوه مسافران به ویژه در ایام نوروز در این بقاع نشان از وجود این اهمیت است.

برگزاری مراسم تجلیل از امامزاده احمد(ص) زمینه ای را برای بازگو کردن مشکلات امامزادگان ابرکوه و موانعی که برای تحقق برنامه های مد نظر مسئولان کشوری و به خصوص رهبر معظم انقلاب در مورد بقاع متبرکه وجود دارد فراهم ساخت و در این برنامه نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، گوش شنوای این درد دل ها بود تا با انتقال این مشکلات، گامی در حل آنها بردارد.

بقعه متبرکه امامزاده سید تاج الدین نصرت معروف به امامزاده احمد(ص) از نوادگان امام جعفر صادق(ع) در مرکز شهرستان ابرکوه و در کنار خیابان اصلی شهر قرار دارد و این امامزاده با توجه به موقعیت خاص خود همیشه شاهد حضور مردم و مسافرانی است که در ایام نوروز و سفرهای تابستانی بیشتر نمود پیدا می کند.

امامزادگان سید احمد و سید محمود شهر مهردشت، امامزاده شهیدان، امامزاده دختر موسی بن جعفر(ع) و امامزاده عباسعلی نیز از دیگر امامزادگان ابرکوه هستند.

مجری برنامه که مدیر مرکز فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزاده احمد(ص) نیز هست و چندین روز برای برگزاری این مراسم تلاش کرده بود و به گفته خودش از تمام مسئولان شهرستان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده و پیامک‌های بسیاری نیز برای شرکت مردم در این برنامه ارسال کرده بود وقتی با عدم حضور اغلب مسئولان روبرو شد زبان به گلایه گشود.

سید سجاد ابطحی البته این را نیز اضافه کرد که امامزاده احمد محروم و دچار مظلومیت است و در تقسیم امکانات در حوزه فرهنگ عادلانه تصمیم گیری نمی شود.

نماینده مردم ابرکوه نیز در این مراسم با تأیید برخی از گلایه های مجری اظهار داشت: وقتی مباحث مالی مطرح می شود همه حاضرند ولی وقتی مسائل فرهنگی مطرح می شود کمتر احساس مسئولیت می کنیم.

حجت الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده افزود: یکی از دلائل این مسئله این است که انسان بودن را درست نشناخته ایم و فکر می کنیم که تنها برای دنیا ساخته شده ایم و به همین جهت اگر در مسائل مالی دچار کسری شویم عکس العمل نشان می دهیم ولی اگر هویت انسانی ما به خطر بیفتد به راحتی از کنار آن می گذریم.

وی یادآور شد: اگر هویت انسان تنها هویت مادی باشد بسیاری از مسائل از جمله "شهادت" زیر سوال می رود زیرا چگونه کسی که دلداده دنیا است حاضر به خطر است؟

زارع زاده افزود: بحث تجلیل نیز که مطرح می شود هدف تجلیل از خوبی ها و آن هم در بعد معنوی و انسان ساز بودن است که انسان را به سمت ارزش های نهفته سوق می دهند.

وی ادامه داد: تجلیل از امامزادگان تجلیل از یک شخص نیست بلکه تجلیل از شخصیتی است که به عنوان یک حلقه توانسته است جریان حق را به نسل های آینده وصل کند.

این نماینده مجلس گفت: وقتی در کنار یک امامزاده قرار می گیریم باید تفکر کنیم که علت حضور این شخصیت در این محل به چه دلیل بوده، زمان گذر امام رضا(ع) که جریانی تاریخی خلق شد در ایران چه خبر بوده است و امامزادگان در چه موقعیت تاریخی قرار داشته اند؟

زارع زاده عنوان کرد: بهترین سرگرمی خواندن کتاب تاریخ برای شناخت هویت گذشنگان است و اگر به تاریخچه حضور امامزادگان توجه کنیم متوجه خواهیم شد که اگر این شخصیت ها در آن موقعیت زمانی خود را وقف ترویج دین نکرده و به منادیان حق تبدیل نشده بودند امروز از آثار رنج و زحمت آنان، شیعه بودن و در کنار تشیع، انقلابی بودن مکتب در وجود ما نقش نمی بست.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه نیز در این مراسم اظهار داشت: آرامش روح در جوار امامزادگان به خاطر زریه حضرت زهرا(س) بودن آنان است.

سید مهدی سیدی افزود: با توجه به فرمایش رهبری که بقاع متبرکه باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند برنامه های فرهنگی متعددی در جوار امامزادگان ابرکوه برگزار شده است که از جمله آن ها می توان به اجرای طرح آرامش بهاری اشاره کرد که در زمان تحویل سال در تمام امامزادگان ابرکوه سفره هفت سین گسترده شد و در ایستگاه های صلواتی از زائران و مسافران نوروزی پذیرایی شد.

وی در مورد دیگر طرح های فرهنگی اجرا شده در این راستا گفت: سوگواره یاس نبوی ویژه شهادت حضرت زهرا(س) نیز در کلیه امامزادگان و به صورت شاخص در امامزاده شهیدان و امامزاده سید احمد و سید محمود شهر مهردشت برگزار شد.

سیدی ادامه داد: طرح نشاط معنوی و اوقات فراغت نیز که در دو امامزاده سید احمد و سید محمود و دختر موسی بن جعفر(ع) برگزار شد با استقبال روبرو شد و 150 دانش آموز از برنامه های تدارک دیده شده استفاده کردند.

وی در مورد دیگر طرح های اوقاف در امامزادگان و از جمله طرح ضیافت الهی و برگزاری مراسم مختلف ملی و مذهبی نیز به بیان عملکرد پرداخت.

سیدی به طرح حفظ قرآن کریم نیز اشاره کرد و گفت: این طرح که با هدف اجرایی شدن فرامین رهبری برای افزایش حفاظ قرآن به ده میلیون نفر به اجراء در آمده است با استقبال روبرو شده است.

وی افزود: 220 نفر در سه مقطع مشخص شده، در طرح حفظ قرآن کریم شرکت کرده اند.

سیدی در مورد مشکلات بیان داشت: امامزادگان در آمد ندارند و به امامزادگان ابرکوه نیز در سال گذشته از طرف دولت هیچ بودجه ای اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به این که اکثریت امامزادگان ابرکوه دارای طرح جامع هستند افزود: در طرح جامع امامزادگان ابرکوه پارکینگ، مسجد، شبستان، مهمانپذیر، سالن اجتماعات و سرویس بهداشتی پیش بینی شده است که با توجه به نبود اعتبارات قادر به اجرای آنها نیستیم.

تجلیل از خادمان امامزاده احمد از دیگر برنامه های اجرا شده بود.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده به عنوان اولین خادم افتخاری امامزاده احمد(ع) ابرکوه کارت خود را دریافت کرد.

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گزارش: رحیم میرعظیم