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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

حقیقی مقدم:

کمترین تخلفات در میان اصناف قم وجود دارد

کمترین تخلفات در میان اصناف قم وجود دارد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به وجود کمترین تخلفات در میان اصناف قم با توجه به نسبت میان عرضه و تقاضا در قم، اصناف قم را جزو بهترین اصناف کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم شامگاه دوشنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف که همزمان با هفته نیروی انتظامی در محل مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد، گفت: نیروهای انتظامی نقش مهمی در تأمین امنیت بر عهده دارند.

وی افزود: در مدتی که در کمیسیون نظارت بر اصناف قم حضور داشتم شاهد این بودم که بخش مهمی از ارتباط این مجموعه اقتصادی با نیروی انتظامی است.

حقیقی مقدم بیان داشت: واقعیت این است که به واسطه اینکه زائران در بیش از 200 روز از سال در استان قم حضور می‌یابند یکی از ابعاد مهم این استان بخش بازرگانی و دادوستد خرد است و تقاضای بالایی را رقم می‌زند که باید کسبه محترم پاسخگوی این تقاضا باشند.

حقیقی مقدم ادامه داد: با توجه به حجم بالای عرضه و تقاضا در قم، اصناف این شهر دچار کمترین تخلف هستند و در واقع جزء بهترین اصناف کشور محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: البته همین انتظار هم از اصناف شهر کریمه اهل بیت(س) می‌رود و باید کاسب آن صفت حبیب الله را داشته باشد و اعتقاد و ایمان در میان کسبه قم به شدت قابل لمس است.

کم بودن آسیب ها در اصناف قم ناشی از اعتقادات و منویات درونی است

مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم کم بودن آسیب ها در میان اصناف قم را ناشی از اعتقادات و منویات درونی این مجموعه عنوان کرد و گفت: سالیانه بیش از 20 میلیون زائر وارد بازار قم می‌شوند و همواره شاهد کمترین تخلفات و رضایت مندی زائرین محترم در این زمینه بوده‌ایم.

حقیقی مقدم همکاری کسبه و اصناف در موضوع هدفندی یارانه‌ها و تحولات اخیر بازار را یادآور شد و گفت: نیروی انتظامی بخش مهمی از این موضوع را به خوبی مدیریت کرد.

وی تعامل میان نیروی انتظامی و اصناف قم را سازنده عنوان کرد و افزود: این حرکت رو به رشد بوده است و امیدواریم همیشه این تعامل سازنده تر از گذشته ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1710241

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