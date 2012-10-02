مجتبی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بحث تربیتی و آموزشی از سال 87 گرایش جدیدی در کرج به خود گرفت.

وی ادامه داد: این روند از حالت آموزش نظامی به دلیل وضعیت پایگاه های مقاومت بسیج خارج و اخیراً اصلاح روند آموزش بسیجیان را داشتیم که روند حلقه های تربیتی صالحان در سه حوزه تربیت، معرفت و بصیرت را شاهد هستیم.



مسئول معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) شهرستان کرج افزود: عملاً پایگاه های بسیج تبدیل به یک دانشگاه شده اند و ورود بسیجیان به ویژه در واحد خواهران پر رنگ بوده است.



صادقی تصریح کرد: حلقه های تربیتی کار بالینی است و تمام معضلات تربیتی در این عرصه فرهنگی قرار می گیرد.



وی افزود: دشمن با تمام قوا برای انهدام فرهنگی کشور از درون وارد شده است و جوانان ما را با برنامه های ضد اخلاقی و فرهنگی هدف قرار داده و قصد دارد فرهنگ را از درون هدف قرار دهد.

مسئول معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین شهرستان کرج اظهار داشت: دشمنان از اسلام و مقاومت اسلامی ضربه خورده اند و این توهین و اهانت ها با سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیست مانند فردی در مرداب است که به هر کاری اقدام می کند تا خود را از مرداب نجات دهد.



صادقی گفت: دشمنان اسلام مشاهده کردند که اسلام ناب محمدی درسراسر عالم رشد و بالندگی پیدا می کند ودر کشورهای اسلامی حرکت جدیدی شروع شده است بنابراین به خیال خام خود برای جلوگیری از این روند دست به توهین به مقدسات مسلمانان زده اند.



وی با اشاره به اینکه تاکنون آموزش های مختلفی را در کرج آغاز کرده ایم، اضافه کرد: تاکنون 50 کلاس حفظ قرآن در کرج برگزار شده است.

