741 مجوز صنایع دستی در خراسان شمالی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی از صدور 741 فقره مجوز سه گانه صنایع دستی در 6 ماه نخست امسال خبر داد.

علی عابدی افزود: تا پایان شهریورماه امسال 731 فقره کارت شناسایی صنعتگری برای هنرمندان این استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه صدور 8 فقره پروانه تولید از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت صنایع دستی خراسان شمالی است، گفت: امسال نیز دو جواز تاسیس کارگاهی صادر و در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: مجوزهای سه گانه صنایع دستی که در این استان صادر شده است اغلب به رشته‌هایی همچون دست بافته‌های داری، معرق چوب، نساجی سنتی، سفالگری، رودوزی‌های سنتی، منبت‌کاری، چاروق‌دوزی، زیورآلات سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و مصنوعات چرمی اختصاص دارد.

دومین جشنواره شعر خراسان شمالی برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از برگزاری جشنواره شعراستان به مناسبت دهه امامت و ولایت و روز مبارزه با استکبار جهانی همزمان با عید غدیر در این استان خبرداد.

حسین ثابت قدم وحید با اشاره به شرایط و مقررات برگزاری جشنواره در استان افزود: هر یک از شاعران با ارسال سه اثر در بخش کلاسیک یا آزاد ( علاوه بر بخش ویژه ) به دبیرخانه جشنواره شعر، مستقر در اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات این اداره کل، می توانند در جشنواره شرکت کنند.

وی اظهارداشت: شرکت در این جشنواره برای کلیه افراد زیر 50 سال مجاز است و آثار ارسالی می بایست جدید بوده و در هیچ جشنواره ای مطرح نشده باشد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره را پنجم آبان ماه اعلام کرد و افزود: جشنواره شعر استان 11 آبان ماه سال جاری همزمان با عید غدیر در مرکز استان برگزار خواهد شد.



فعال شدن سامانه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در بجنورد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بجنورد از فعال شدن سامانه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی خبرداد و گفت: این طرح به منظور ایجاد اشتغال و درآمد در راستای انتقال تجارب از طریق آموزش غیر رسمی به شیوه استاد، شاگردی بین اعضاء خانواده، در بجنورد راه اندازی شده است.

رضا رضایی افزود: ایجاد مشاغل جدید و امکان اشتغال خانگی برای افراد در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، فناوری اطلاعات، مطبوعاتی، سینمایی در محیط خانه با استفاده از رایانه و وسایل جانبی مورد نیاز که به انجام کسب وکارهای گوناگون منجر می شود را بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال عنوان کرد.

وی گفت: متقاضیان مشاغل خانگی متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود، باید یکی از فرمهای ثبت نام (مستقل- تحت پوشش- پشتیبان) را تکمیل تا پس از برسی و تایید توسط دستگاه اجرایی ذیربط ، مجوز آن صادر شود.

هم اکنون 46 اشتغال خانگی توسط مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه مدیریت فناوری اطلاعات حمایت می شود.