انهدام 160 باند تبهکار در پایتخت/ توقیف 1000 واحد صنفی مالخر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران گفت: پلیس آگاهی طی 6 ماه گذشته اقدامات خوبی را برای شناسایی و انهدام باندهای مجرمانه به خصوص شبکه های سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و سایر سرقتها انجام داده است. طی این مدت 160 باند در 12 موضوع مختلف شناسایی و با آنها برخورد شد.

وی افزود: در موضوع تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و سایر سرقتها، روند وقوع کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش کشف در تهران هستیم. در طی این مدت 6 مورد سرقت مسلحانه در تهران رخ داد که با تلاش کاراگاهان پلیس اعضای این باندها شناسایی و دستگیر شدند. همچنین امسال 3 مورد گروگانگیری داشتیم که تمام آنها با کشف همراه بود. طی 4 سال گذشته 99 درصد گروگانها زنده تحویل خانواده هایشان شدند.

رئیس پلیس تهران بزرگ در ادامه از انهدام دو باند تجاوز به عنف در پایتخت خبر داد و گفت: متهمان این باندها پس از تحقیقات تحویل مراجع قضایی شدند.

وی تاکید کرد: همکاری مردم با پلیس 110 و ارائه گزارش در مورد آسیبهای موجود در شهر می تواند باعث افزایش امنیت در جامعه شود.

سردار ساجدی نیا خاطر نشان کرد: کیف قاپی، سرقت منزل، خفتگیری، زورگیری و سوء استفاده از نام و لباس پلیس از جمله جرائمی است که با هوشیاری مردم می توانیم شاهد کاهش وقع آنها باشیم. سرقت منزل امسال در حالی کاهش داشته که میزان وجوهات سرقتی با افزیش روبرو بوده است. مردم نباید پول و طلا را به میزان زیاد در خانه نگهداری کنند.

وی با اشاره به استفاده برخی تبهکاران از عنوان و یا لباس پلیس خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از شهروندان به راحتی در برابر ماموران قلابی تمکین می کنند این درحالی است که پلیس بارها هشدار داده در مواقع روبرو شدن با ماموران، حتما از آنها کارت شناسایی و یا حکم ماموریت بخواهید همچنین در صورت مشکوک شدن به ماموران موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

ساجدی نیا در ادامه به طرح مبارزه با مالخران اشاره کرد و گفت: طرحهای امسال پلیس آگاهی برای مقابله با مالخران اثر گذار بود و همچنان این طرح ادامه خواهد یافت. امسال با بیش از 1000 واحد صنفی در رابطه با طرح برخورد با مالخران برخورد و آنها توقیف شدند.

وی در پایان تاکید کرد: طرحهای امنیت محله محور همچنان ادامه خواهد یافت و در 6 ماه دوم امسال برخورد با اراذل و اوباش، سرقتها و مواد فروشان خرد و کلان جزو اولویتهای پلیس است.