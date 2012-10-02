حضور نخبگان در سطوح بالای مدیریتی/ عدم محدودیت برای بودجه پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز در ششمین همایش ملی نخبگان جوان با طرح این سئوال که سقف پرواز یک ملت کجاست، افزود: تعیین سقف پرواز هر انسان و هر ملت به دست خود فرد خواهد بود هر چند که این سقف تابعی از محیط اجتماعی و امکانات بیرونی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه انسانها و نخبگان باید خود را در بالاترین جایگاه ببینند، اظهار داشت: نخبه کسی است که خود را از سطح متوسط جامعه بالا ببیند و نخبه تر کسی است که خود را در بالاترین نقطه باور کند. نخبگان ایرانی این شایستگی را دارند که در بالاترین سطح تعالی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه چرا مدیریت کشور به سمت مدیریت های عالمانه و نخبگی نمی رود، خاطر نشان کرد: دلیل این امر آن است که مراکز پژوهشی در سطح مدیریتی خود را باور ندارند چرا که اگر باور داشتند خروجی آنها مدیرانی شایسته و برجسته بود.

وی با بیان اینکه دانشگاهها نیز خود را در سطح مدیریتی باور ندارند، ادامه داد: در صورتی که دانشگاهها خود را در سطح مدیریتی باور می کردند، برنامه ریزی آنها به گونه ای دیگر بود.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه این مشکل در سطح حوزه های علمیه نیز وجود دارد، اضافه کرد: دانشگاهها و حوزه علمیه خود را در سطح مدیریتی باور ندارند که این امر منجر به حرکت نکردن کشور به سمت مدیریت های عالمانه شده است.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر موضوع نخبگی و پرورش نخبگان یادآور شد: نخبگان موتور حرکت یک ملت به سمت قله ها هستند و این زمانی محقق می شود که نخبگان ارزش خود را در جامعه بیابند که در این زمینه برخی فکر می کنند که این وظیفه بنیاد ملی نخبگان است ولی بنیاد ملی یک فعالیت کوتاه مدت است و ما باید به سمتی حرکت کنیم که در تمام سطوح اجتماعی نخبگی جایگاه خود را داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر چه به سطوح بالاتر فکر کنیم زندگی بهتری خواهیم داشت، ادامه داد: عده ای هستند که سقف کوتاهی را برای دیگران تعیین می کنند ولی من احمدی نژاد باید بدانم که انسان های نخبه باید به سطوح مدیریتی وارد شوند.

احمدی نژاد با اشاره به تعداد نخبگان کشور خاطر نشان کرد آنچه که برعهده دولت است در خدمت شما هستیم و از نخبگان حمایت و پشتیبانی می کنیم هر چند که بودجه های دولت تحت فشار است ولی هیچ محدودیتی برای بودجه های پژوهشی و بنیاد ملی نخبگان ایجاد نخواهیم کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه حضور نخبگان در سطوح بالای مدیریتی و همچنین در مجلس شورای اسلامی می تواند اتفاقات مهمی را در کشور ایجاد کند، یادآور شد: نخبگی نباید محدود به یک رشته شود و لازم است تا مسیر را برای ورود نخبگان به سطوح مدیریتی کشور هموار کنیم.

وی با اشاره به برخی از دستاوردهای کشور توضیح داد: در صورتی که پروژه تحقیقاتی منجر به کاهش یک درصد صرفه جویی در مصرف سوخت شود این یک درصد به معنای صرفه جویی در 18 هزار بشکه نفت است در صورتی که با تصمیم های غلط 500 هزار بشکه به هدر می رود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت در بخش نیروهای انسانی ادامه داد: وقت آن رسیده است که بنیاد ملی نخبگان فصل جدیدی را باز کند تا با حضور نخبگان راهها و متدهای جدید برای حضور نخبگان در سطوح بالای مدیریتی فراهم شود.

احمدی نژاد با اشاره به شعار این همایش که "سربلندی ایران با مدیریت نخبگان" است، یادآور شد: ایران باید خود را در طراز مدیریتی جهان قرار دهد در صورت داشتن چنین باوری علم، ادبیات و توانمندی های آن در کشور ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی عملکردها اظهار داشت: برخی هستند که می خواهند درها را ببندند و ما را در عهد قجر باقی بگذارند ولی ما باید خود را در مدیریت جهان ببینیم و به آن اندازه کار کنیم. در آن صورت است که می توانیم برای جهان برنامه داشته باشیم و در آن زمان است که مدیریت ایران آسان خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: دلیل عصبانیت برخی از کشورها این است که می بینند نسل های جدید ایران خود را در بالاترین سطوح می بینند و موفقیت هایی در تولید علم، فضای مجازی و اختراعات و نوآوری دارند. آنها از این لحاظ از ما ناراحت هستند.

رئیس جمهور با تاکید مجدد بر حمایت از نخبگان یادآور شد: نخبگان ایران بالاترین طراز را برای زندگی فردای خود انتخاب کنند و آن را نیز محقق سازند.