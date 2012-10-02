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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

حجت‌الاسلام جمالی:

تزکیه نفس در گوشه‌نشینی نیست/حرکت در راستای علم‌آموزی مطلوب اسلام

تزکیه نفس در گوشه‌نشینی نیست/حرکت در راستای علم‌آموزی مطلوب اسلام

بوشهر – خبرگزاری مهر: مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به تاکیدات اسلام بر علم‌آموزی توسط مسلمانان، گفت: تزکیه نفس در گوشه‌نشینی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح سه‌شنبه در جمع بسیجیان کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر با تاکید بر ضرورت توجه به تزکیه نفس و تلاش برای این مهم، اظهار داشت: تزکیه نفس به معنای اصلاح نفس و پاک کردن نفس از رذائل و پلیدی‌ها و رشد و ترقی است که باید همواره در این راستا تلاش کنیم.

وی ادامه داد: انسان به صورت ذاتی و فطری به دنبال رشد و ترقی است و ذاتا می‌خواهد که به نقطه مطلوب برسد و در این راه بشر مسیرهای مختلفی را به چشم خود دیده، گاهی خود را محور قرار داده و سر از اومانیسم در آورده و گاهی دست از وحی شسته و به مادی‌گرایی مبتلا شده و گاهی هم  به وحی تمسک جسته ولی نتوانسته تعریف صحیحی از وحی داشته باشد.

مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر اضافه کرد: اسلام هم که این نیاز فطری را در بشر دیده یک راه به مردم معرفی کرده است و آن راه قرآن است و این مسیری است که خداوند متعال معرفی کرده و آن هم جمع بین علم و تزکیه ی نفس است.

وی در ادامه بیان داشت: این تزکیه نفس آنچنان دارای اهمیت است که خداوند در سوره لیل یازده بار قسم می‌خورد برای اینکه این جمله را ذکر کند (قد افلح من ذکی ها) و در واقع خوشبخت و سعاتمند کسی است که رشد کند و خود را اصلاح کند.

تاکیدات فراوان اسلام مبنی بر تزکیه نفس

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره با تاکیدات فراوان اسلام مبنی بر تزکیه نفس، خاطرنشان ساخت: اسلام به این تزکیه و خود سازی نیاز دارد اما خودسازی که در پرتو رهنمودهای خدا و پیامبر اسلام(ص) باشد، یعنی باید تحت نظارت اسلام باشد تا این تزکیه جواب دهد.

وی به مواردی از ثمرات تزکیه نفس در جامعه اشاره کرد و افزود: ثمره اول تزکیه نفس انجام دستورات اسلام این آیه است: "الذین هم فی صلاتهم خاشعون( در نمازها خشوع داشته باشید) خشوع یک حالت درونی است و در ظاهر نشان میدهد"؛ پس اولین نتیجه این است که خدا را همه جا می‌بینیم که پیامبر نیز در این ارتباط فرموده است: هر جا می‌رود خدا همراه اوست و هر جا محضر خداست.

مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر ثمره دوم تزکیه را "والذین هم عن الغو معرضون" عنوان کرد و اظهار داشت: در جامعه ای که تزکیه نفس داریم از بطالت خبری نیست از دروغ و خوش گذرانی و لهو لعب خبری نیست، هر چه میبینیم رشد است.

وی ادامه داد: از دیگر ثمرات تزکیه "الذین هم لفروجهم حافظون (جامعه ای به سمت و سوی حیا و عفاف و حجاب )" و " والذین هم لاماناتهم راعون( افراد توی این جامعه امانتدار هستند و به عهد خودشون عمل میکنند)" است که پیامبر(ص) فرمودند: امنت ها را برگردانیید چه شخص نیکوکار باشد و چه ظالم و چه بزرگ باشد و چه کوچک.

حجت‌الاسلام جمالی ادامه داد: امانت های ما فقط محدود به مسائل مادی نمی‌شوند بلکه امانت معنوی، امانت سیاسی و .. داریم؛ همین حجاب و عفافی که خداوند به یک خواهر ارزانی داشته همین امانتی است در دست او و البته در مورد امانت سیاسی حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: "این جمهوری اسلامی امانتی است و ما باید امانت‌دار باشیم".

حرکت به وسیله علم‌آموزی مطلوب اسلام است

وی گفت: همین کانون و برگزاری نشست شاید در ابتدا قدم ساده ای به نظر برسد ولی همین برگرداندن امانت به صاحبش است. اینکه شما احساس وظیفه کردید و کانونی را تشکیل دادید برای اطلاع رسانی به دانشجویان و از ظرفیت‌های مختلف چون وبلاگ و فضای مجازی استفاده کردید این یک نوع امانت‌داری است.

مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر بیان داشت: اسلام نفرموده که تزکیه کنید و در خانه بنشینید در واقع گوشه نشینی در منزل مطلوب اسلام نیست و حرکت به وسیله علم آموزی مطلوب اسلام است.

وی ادامه داد: با این وجود و تاکیدات فراوان به علم آموزی باز اسلام متهم شده که به علم بی اهمیت است و بعضی‌ها می‌گویند دلیل عقب ماندگی ما این است که قران ما را از علم آموزی نهی کرده و اگر این طور است پس علت این همه تاکید قرآن به علم آموزی چیست و چرا اسلام در بسیاری از زمینه‌ها چون کیهان‌شناسی و زیست‌شناسی و پزشکی ورود پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام جمالی در پایان چند مورد از اشارات علمی قرآن در پزشکی را بیان کرد و افزود: رابطه غم و کوری چشم (با اشاره به داستان حضرت یوسف)، رابطه پوست و احساس درد و رابطه تولید مثل و استخوان( اشاره به داستان ذکریا) نمونه‌های از این اشارات است.

کد مطلب 1710258

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