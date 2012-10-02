به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح سه‌شنبه در جمع بسیجیان کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر با تاکید بر ضرورت توجه به تزکیه نفس و تلاش برای این مهم، اظهار داشت: تزکیه نفس به معنای اصلاح نفس و پاک کردن نفس از رذائل و پلیدی‌ها و رشد و ترقی است که باید همواره در این راستا تلاش کنیم.

وی ادامه داد: انسان به صورت ذاتی و فطری به دنبال رشد و ترقی است و ذاتا می‌خواهد که به نقطه مطلوب برسد و در این راه بشر مسیرهای مختلفی را به چشم خود دیده، گاهی خود را محور قرار داده و سر از اومانیسم در آورده و گاهی دست از وحی شسته و به مادی‌گرایی مبتلا شده و گاهی هم به وحی تمسک جسته ولی نتوانسته تعریف صحیحی از وحی داشته باشد.

مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر اضافه کرد: اسلام هم که این نیاز فطری را در بشر دیده یک راه به مردم معرفی کرده است و آن راه قرآن است و این مسیری است که خداوند متعال معرفی کرده و آن هم جمع بین علم و تزکیه ی نفس است.

وی در ادامه بیان داشت: این تزکیه نفس آنچنان دارای اهمیت است که خداوند در سوره لیل یازده بار قسم می‌خورد برای اینکه این جمله را ذکر کند (قد افلح من ذکی ها) و در واقع خوشبخت و سعاتمند کسی است که رشد کند و خود را اصلاح کند.

تاکیدات فراوان اسلام مبنی بر تزکیه نفس

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره با تاکیدات فراوان اسلام مبنی بر تزکیه نفس، خاطرنشان ساخت: اسلام به این تزکیه و خود سازی نیاز دارد اما خودسازی که در پرتو رهنمودهای خدا و پیامبر اسلام(ص) باشد، یعنی باید تحت نظارت اسلام باشد تا این تزکیه جواب دهد.

وی به مواردی از ثمرات تزکیه نفس در جامعه اشاره کرد و افزود: ثمره اول تزکیه نفس انجام دستورات اسلام این آیه است: "الذین هم فی صلاتهم خاشعون( در نمازها خشوع داشته باشید) خشوع یک حالت درونی است و در ظاهر نشان میدهد"؛ پس اولین نتیجه این است که خدا را همه جا می‌بینیم که پیامبر نیز در این ارتباط فرموده است: هر جا می‌رود خدا همراه اوست و هر جا محضر خداست.

مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر ثمره دوم تزکیه را "والذین هم عن الغو معرضون" عنوان کرد و اظهار داشت: در جامعه ای که تزکیه نفس داریم از بطالت خبری نیست از دروغ و خوش گذرانی و لهو لعب خبری نیست، هر چه میبینیم رشد است.

وی ادامه داد: از دیگر ثمرات تزکیه "الذین هم لفروجهم حافظون (جامعه ای به سمت و سوی حیا و عفاف و حجاب )" و " والذین هم لاماناتهم راعون( افراد توی این جامعه امانتدار هستند و به عهد خودشون عمل میکنند)" است که پیامبر(ص) فرمودند: امنت ها را برگردانیید چه شخص نیکوکار باشد و چه ظالم و چه بزرگ باشد و چه کوچک.

حجت‌الاسلام جمالی ادامه داد: امانت های ما فقط محدود به مسائل مادی نمی‌شوند بلکه امانت معنوی، امانت سیاسی و .. داریم؛ همین حجاب و عفافی که خداوند به یک خواهر ارزانی داشته همین امانتی است در دست او و البته در مورد امانت سیاسی حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: "این جمهوری اسلامی امانتی است و ما باید امانت‌دار باشیم".

حرکت به وسیله علم‌آموزی مطلوب اسلام است

وی گفت: همین کانون و برگزاری نشست شاید در ابتدا قدم ساده ای به نظر برسد ولی همین برگرداندن امانت به صاحبش است. اینکه شما احساس وظیفه کردید و کانونی را تشکیل دادید برای اطلاع رسانی به دانشجویان و از ظرفیت‌های مختلف چون وبلاگ و فضای مجازی استفاده کردید این یک نوع امانت‌داری است.

مسئول حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر بیان داشت: اسلام نفرموده که تزکیه کنید و در خانه بنشینید در واقع گوشه نشینی در منزل مطلوب اسلام نیست و حرکت به وسیله علم آموزی مطلوب اسلام است.

وی ادامه داد: با این وجود و تاکیدات فراوان به علم آموزی باز اسلام متهم شده که به علم بی اهمیت است و بعضی‌ها می‌گویند دلیل عقب ماندگی ما این است که قران ما را از علم آموزی نهی کرده و اگر این طور است پس علت این همه تاکید قرآن به علم آموزی چیست و چرا اسلام در بسیاری از زمینه‌ها چون کیهان‌شناسی و زیست‌شناسی و پزشکی ورود پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام جمالی در پایان چند مورد از اشارات علمی قرآن در پزشکی را بیان کرد و افزود: رابطه غم و کوری چشم (با اشاره به داستان حضرت یوسف)، رابطه پوست و احساس درد و رابطه تولید مثل و استخوان( اشاره به داستان ذکریا) نمونه‌های از این اشارات است.