انتشارات امیرکبیر با 40 قرار کاری در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور دارد

احمد نثاری، مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام شرکت این موسسه در نمایشگاه بینالمللی فرانکفورت در سال جاری عنوان کرد: انتشارات امیرکبیر امسال با حضور اینجانب و مصطفی رحماندوست، مدیر بخش کودک و نوجوان موسسه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حاضر خواهد بود، اما بنای ما بر داشتن غرفه نبوده و تنها به ملاقاتهای کاری با ناشران در حاشیه این نمایشگاه میپردازیم.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده در این نمایشگاه حدود 40 دیدار کاری با اصحاب نشراز کشورهای مختلف خواهیم داشت که با موضوع فروش رایت کتاب و تبادل نظر در مورد انتشارآثارموسسه انتشارات امیرکبیرخواهد بود.
نثاری درباره علت نداشتن غرفه از سوی این موسسه انتشاراتی در نمایشگاه امسال نیز گفت: این موضوع هم به مسائل اقتصادی بازمیگردد و هم به مسائل جانبی مربوط به شرکت در این نمایشگاه؛ به ویژه درباره صدور روادید که یکی ـ دو سالی است برای شرکت کنندگان در این نمایشگاه به وجود آمده است. بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم که امسال به این شکل در این نمایشگاه شرکت کنیم.
مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر در ادامه با اشاره به رویکرد این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت به موضوع کتابهای کودک و نوجوان گفت: تلاش ما نیز بر این است که امسال بر مبنای آثارتولیدیمان در این بخش به مذاکره با ناشران بینالمللی بپردازیم.
به گفته نثاری، مجموعه «قصههای خوب برای بچههای خوب» که ترجمه روسی آن در یک سال گذشته چند بار تجدید چاپ شده است و در رادیوهای روسی زبان نیز قرائت میشود از جمله مهمترین آثاری است که در این دوره از این نمایشگاه از سوی امیرکبیرعرضه خواهد شد. در کنار آن نیز سایر آثار منتشر شده در بخش کودک و نوجوان، بیشترین حجم از آثاری را تشکیل میدهد که این ناشر قصد معرفی آن را در نمایشگاه امسال دارد.
نثاری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به وضعیت کاغذ و قیمت آن عنوان کرد: تولید ما به دلیل وضعیت فعلی کاغذ به طور تقریبی نصف شده ودر بحث قیمتگذاری کتاب نیز با محدودیت زیادی مواجه شدهایم.
وی افزود: کاهش تولید آثار ما به دلیل افزایش هزینه کاغذ است. وقتی قیمت تمام شده تولید یک کتاب چیزی حدود سه برابر میشود، به معنی افزایش 200 درصدی قیمت کتاب است، اما این امکان به دلایل متعدد برای ما وجود ندارد.
نثاری تاکید کرد: موضوع قیمت گذاری آثار در انتشارات امیرکبیر امروز برای ما به یک مساله جدی مبدل شده است و سعی ما عمل کردن به یک شیوه مشخص برای وارد نشدن فشار توامان به مخاطب و مشتری است.
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