به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی صبح سهشنبه در جمع بسیجیان کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: صهیونسیم تلاش بسیار زیادی برای تفرقهافکنی بین مسلمانان دارد و میداند که اتحاد مسلمانان فی نفسه میتواند صهیونیسم را نابود کند و به همین دلیل هر کاری برای ایجاد تفرقه در مسلمانان میکند.
وی افزود: صهیونیسمها در جنگ نرم خود بر روی افکار باعث شدند که ذهن آنها به دیدگاه مسلمانان نسبت به مسیحیت منفی شود و آنها خبری از دیدگاههای مسلمانان نسبت به مسیحیان ندارند و این از برنامههای صهیونیسم است.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: وقتی تبلیغات ما زیاد میشود گرایش به اسلام زیاد میشود و امروز در چند سال اخیر 200 هزار نفر در اروپا به اسلام گرایش یافتهاند و دنیا ثمره مبارزه رسانهای ما با صهیونیسم است.
وی به اظهارات برخی از چهرههای مطرح دنیا در ارتباط با اسلام اشاره کرد و بیان داشت: پوتین می گوید که دیری نخواهد پایید که دین اسلام دین نخست روسیه خواهد شد و پوتین این را یک تهدید برای جامعه روسیه می داند.
رضائی همچنین اشارهای به سخنان مقام معظم رهبری داشت و خاطرنشان ساخت: حضرت آقا در کنفرانس بیداری اسلامی میفرماید که بیداری اسلامی تا اعماق اروپا هم نفوذ خواهد کرد و امروز ما با گسترش اسلام شاهد این مسئله هستیم.
وی خاطرنشان ساخت: میترانی به نتانیاهو چراغ سبز داد که اگر شما بخواهید به ایران حمله کنید ما هم کمکی به شما خواهیم کرد و این برای جلب نظر صهیونیستها برای انتخابات بود و این مسئله زمانی لو رفت که با انتقادات فراوانی همراه شد.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: حزب الله نوک پیکان مبارزه با صهیونیسم است و خط اول مبارزه با صهیونیسم را در اختیار دارد و ایران و سوریه تمام کمک خود را برای حفظ این خط اول می کند.
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