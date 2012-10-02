زاد و ولد در همدان افزایش یافت/ تولد 100 دختر به ازای هر 105 پسر

عبدالله مقصودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد تولد فرزندان پسر در همدان بیشتر بوده است، اظهار داشت: از مجموع ولادت‌های ثبت شده در این مدت هشت هزار و 200 نفر پسر و هفت هزار و 827 نفر دختر بوده‌اند.

مقصودی فر با بیان اینکه در این مدت به ازای هر 105 پسر 100 دختر متولد شده است، افزود: بیشترین ولادت ثبت شده در این مدت برای مادران گروه سنی 29-25 سال بوده و پنج هزار و 77 ولادت در این گروه سنی مادران قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اضافه کرد: از مجموع ولادت‌های ثبت شده در این مدت 15 هزار و 757 واقعه در مهلت 15 روز به ثبت رسیده 98 و هشت دهم درصد از ولادت‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: در شش ماه نخست سال جاری تعداد پنج هزار و 532 واقعه فوت به ثبت رسیده است که این میزان نیز نسبت به سال قبل دو دهم درصد افزایش دارد.

مقصودی فر افزود: سه هزار و 130 نفر از فوت شدگان مرد و دو هزار و 401 نفر زن بوده‌اند.