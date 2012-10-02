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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

مقصودی فر:

زاد و ولد در همدان افزایش یافت/ تولد 100 دختر به ازای هر 105 پسر

زاد و ولد در همدان افزایش یافت/ تولد 100 دختر به ازای هر 105 پسر

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان همدان گفت: در نیمه نخست سال جاری 16 هزار و 27 واقعه ولادت در استان همدان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش دارد.

عبدالله مقصودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد تولد فرزندان پسر در همدان بیشتر بوده است، اظهار داشت: از مجموع ولادت‌های ثبت شده در این مدت هشت هزار و 200 نفر پسر و هفت هزار و 827 نفر دختر بوده‌اند.

مقصودی فر با بیان اینکه در این مدت به ازای هر 105 پسر 100 دختر متولد شده است، افزود: بیشترین ولادت ثبت شده در این مدت برای مادران گروه سنی 29-25 سال بوده و پنج هزار و 77 ولادت در این گروه سنی مادران قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اضافه کرد: از مجموع ولادت‌های ثبت شده در این مدت 15 هزار و 757 واقعه در مهلت 15 روز به ثبت رسیده 98 و هشت دهم درصد از ولادت‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: در شش ماه نخست سال جاری تعداد پنج هزار و 532 واقعه فوت به ثبت رسیده است که این میزان نیز نسبت به سال قبل دو دهم درصد افزایش دارد.

مقصودی فر افزود: سه هزار و 130 نفر از فوت شدگان مرد و دو هزار و 401 نفر زن بوده‌اند.

کد مطلب 1710267

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