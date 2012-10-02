معدل کار مسکن مهر لرستان قابل قبول است/ روند صعودی ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان با اشاره به روند ساخت واحدهای مسکن مهر در استان اظهار داشت: اگرچه در بعضی از قسمت های احداث واحدهای مسکن مهر مشکلاتی وجود دارد اما در مجموع معدل کار در این زمینه قابل قبول است.

وی با تاکید بر برطرف کردن برخی مشکلات در زمینه ساخت واحدهای مسکن مهر لرستان تصریح کرد: در این راستا باید روند صعودی ساخت مسکن مهر در استان ادامه داشته باشد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در ساله ای گذشته روند ساخت مسکن مهر در لرستان قابل قبول نبود، ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته این روند ارتقا یافت و معدل کار استان نسبت به سنوات گذشته تغییر کرد.

دهمرده با تاکید بر ادامه روند مطلوب ساخت واحدهای مسکن مهر در لرستان ادامه داد: باید همه دستگاههای اجرایی استان و به خصوص بانکهای عامل بیشتر از گذشته در این رابطه همکاری داشته باشند.

وی با تاکید بر تعامل و همدلی مدیران دستگاههای اجرایی استان در زمینه ساخت واحدهای مسکن مهر لرستان عنوان کرد: در این راستا بانکهای عامل استان باید نسبت به گذشته مساعدت جدی تری به عمل بیاورند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بانکهای استان باید در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر اقدام لازم را داشته باشند، افزود: بانکهای استان باید مشکلات موجود در این زمینه را مرتفع و برای حل آنها راهکار مناسب را ارائه بدهند.

دهمرده تاکید کرد که همه باید کمک کنند تا واحدهای مسکن مهر هرچه زودتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسکن مهر شهرستان های کوهدشت، الشتر و ازنا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این شهرستانها کار به گونه ای بوده که تعداد واحدهای مسکن مهر بیشتر از تعداد متقاضیان ساخته شده است.

استاندار لرستان این موضوع را یک ظرفیت و نقطه مثبت ارزیابی کرد و گفت: این امر موجب می شود که در آینده مشکلی در رابطه با مسکن مردم در این شهرستانها نداشته باشیم.

دهمرده همچنین خواستار همکاری جدی بانک های استان در رابطه با افزایش تسهیلات مسکن مهر در دو شهرستان الیگودرز و پلدختر شد و افزود: بانکهای ملی و تجارت استان باید در زمینه افزایش تسهیلات مسکن مهر از 22 میلیون تومان به 25 میلیون تومان مساعدت لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ودیعه مسکن اقشار کم درآمد استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه دو بانک ملت و تجارت در این زمینه همکاری لازم را نداشته اند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دو میلیون تومان مبلغ قابل توجهی نیست، بیان داشت: این بانک ها باید هرچه زودتر در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند.