به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد دهناد شامگاه دوشنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف که همزمان با سومین روز هفته نیروی انتظامی در محل مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: اصناف برخود لازم می‌دانند قدردان زحمات عزیزان نیروی انتظامی باشند.



وی با بیان اینکه اقتدار ملی مولفه‌هایی دارد، گفت: مهمترین مولفه اقتدار ملی امنیت است که این مأموریت در سطح کلان بر سه رکن ارتش، سپاه و نیروی انتظامی است.



رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی قم ادامه داد: نیروی انتظامی به لحاظ ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات همانند پاسداری از مرزها، تامین امنیت داخلی و برقراری نظم و امنیت اجتماعی جایگاه مهم و ویژه ای دارد.



وی گفت: در یک کلام ایجاد آرامش شهروندی در سایه عدالت ماموریتی بسیار خطیر است که نیروی انتظامی در سطح ملی و استان قم بسیار موفق عمل کرده است.



اگر امنیت نباشد امکان تحقق هیچ امری وجود ندارد



دهناد افزود: اساساً ایجاد امنیت در همه سطوح از اساسی ترین وظایف حاکمیتی است که در این میان نیروی انتظامی در خط مقدم امنیت جامعه قرار دارد.



وی با بیان اینکه اگر امنیت نباشد امکان تحقق هیچ امری وجود ندارد اضافه کرد: در فرهنگ دینی ما از امنیت به عنوان نعمت بزرگی یاد شده است و تجلی کامل مفهوم امنیت در نیروی انتظامی پدیدار می‌شود.



پیشرفت‌های اقتصادی در سایه امنیت شکل می گیرد



رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی قم در پایان با اشاره به اینکه پیشرفت‌های اقتصادی در سایه امنیت شکل می‌گیرد بیان داشت : فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها اصلی ترین بهره برداران از خدمات نیروی انتظامی هستند و اصناف که بخش مهمی از فعالان اقتصادی کشور هستند تعامل گسترده ای با نیروی انتظامی دارند و به فضل الهی این تعامل در استان قم در حد اعلی قرار دارد.

