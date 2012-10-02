حسین نجابت در واکنش به اظهارات اخیر خاتمی در دیدار با جمعی از نیروهای اصلاح طلب استان مازندران و شروط گذاری برای نظام برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات ، گفت: الان وقت شرط گذاری نیست؛ بلکه وقت توبه است.



وی افزود: جمعی از سران اصلاحات در ماجرای فتنه 88 دچار خطای راهبردی شدند و در زمین دشمن بازی کردند و هنوز بار اتهامات آن دوران به دوش می کشند و نتوانستند خط مشی خود را اصلاح کنند؛ لذا باید هزینه خطای خود را بپردازند و تازمانیکه این هزینه را پرداخت نکردند، نمی توانند در مراکز تصمیم گیری حضور یابند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه کسی که می خواهد در عرصه سیاست فعالیت داشته باشد باید مواضعش روشن باشد، تصریح کرد: نمی شود در زمین دشمن بازی کرد و چراغ سبز به آنان نشان داد و هم ادعای در چارچوب نظام بودن داشت؛ لذا باید اصلاح طلبان یکبار برای همیشه مواضع خود را مشخص کنند.



وی اولین گام ورود را اصلاح درون ساختاری جریان اصلاحات دانست و افزود: ابتدا باید اصلاحات درونی در خود این جریان صورت گیرد و هرقت مواضع و اصول آنان مشخص شد می توانند از نظام نیز درخواست هایی داشته باشند.



نجابت بیان اینکه در شرایط امروز سیاسی کشور نیازی به حضور اصلاح طلبان نیست، خاطرنشان کرد: در جریان اصولگرایی به اندازه کافی تنوع سلیقه و فکر وجود دارد که در انتخابات مجلس نهم هم به خوبی این تنوع سلایق مشهود بود؛ بنابراین مردم می توانند نیازها و مطالبات خود را در جریان اصولگرایی جستجو کنند و نیازی به جریان اصلاحات نیست.



