  1. استانها
  2. یزد
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

سرهنگ نصیری:

جرائم مهریز 55 درصد طی یک سال گذشته کاهش یافت

جرائم مهریز 55 درصد طی یک سال گذشته کاهش یافت

مهریز - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه انتظامی مهریز گفت: جرائم این شهرستان طی یک سال گذشته 55 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سرهنگ منوچهر نصیری صبح سه‌شنبه به مناسبت هفته ناجا در جمع اصحاب رسانه این شهرستان اظهار داشت: بروز انواع جرائم شامل سرقت ها، نا امنی ها، مزاحمت ها و مواد مخدر به علت همکاری خوب و صمیمی مردم و خانواده ها با نیروی انتظامی، فعالیت های فرهنگی و آموزشی و آشنایی مردم و نسل جوان در این شهرستان طی یک سال گذشته 55 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از کاهش بیش از 80 درصد کشفیات انواع مواد مخدر در سطح این حوزه استحفاظی خبر داد.

نصیری گفت: حضور فعال و به موقع پلیس مبارزه با مواد مخدر در جاده های اصلی و فرعی، افزایش گشت ها در سطح حوزه استحفاظی و همکاری مردم از علل کاهش کشف مواد مخدر است.

فرمانده منطقه انتظامی مهریز، همچنین همکاری مردم و تماس آنها با پلیس 110 را در شهرستان خوب توصیف کرد که طی سال جاری بیش از 70 درصد رشد را نشان می دهد.

نصیری برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی با صنوف مختلف، فرهنگیان و دانش آموزان و حضور در مجامع عمومی در خصوص ماموریت های نیروی انتظامی را از مهمترین برنامه‌های مهم ناجا ذکر کرد.

وی گفت: در طول هفته ناجا در شهرستان مهریز بیش از 50 برنامه در زمینه‌های مختلف پیش بینی شده که با همکاری مسئولان و مردم برگزار می شود.

نصیری با اشاره به نقش مردم و خانواده ها در کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، خواستار تعامل بیشتر آنها با نیروی انتظامی شد.

کد مطلب 1710278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها